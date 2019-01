Mike Libanon: ‘Ik wacht met smart op een hoofdrol in een film of serie’

Want: de acteur speelt een van de vaders in de nieuwe BNNVARA-serie Oogappels, die vanaf 24 januari om 20.30 uur wordt uitgezonden op NPO1.

Waarom moeten wij allemaal naar Oogappels gaan kijken?

‘Ik denk dat iedereen zich met de serie kan identificeren; de verhaallijnen en personages zijn realistisch. Je volgt verschillende pubers, scholieren, die aan het knokken zijn met het leven en overhoop liggen met zichzelf, elkaar en met hun ouders. Eigenlijk is het precies het echte leven, met al z’n ups en downs.’

In hoeverre was de serie voor jouzelf herkenbaar?

‘In mijn Oogappels-gezin wordt alles onder het tapijt geveegd, we praten nergens over. Dat zorgt voor spanningen. Ik heb zelf twee zoons en met hen praat ik juist heel veel. Ze zijn pittig, ze dúrven te vragen. Dat vind ik mooi om te zien. Verder gaat het bij ons thuis ook alle kanten op, dus in die zin is de serie zeker herkenbaar.’

Wat is iets wat niemand van jou verwacht?

‘Ik word heel gelukkig van masseren. Reiki, sportmassage, voetreflex, Thai massage; ik combineer dat allemaal. Ik fiets met mijn massagefuton naar de gegadigde toe, die dan in z’n eigen relaxte bubbel van de luxe kan genieten zonder zelf de straatstress in te moeten. Zo blijft de ‘zen-magie’ zo lang mogelijk behouden.’

Wat hoop jij nog te bereiken?

‘Ik wacht met smart op een hoofdrol in een film of serie. Iets waar ik echt mijn tanden in kan zetten. Ik vertolk vaak interessante bijrollen, maar voor de hoofdrollen kiest men nog steeds en consequent de witte, veelal bekendere acteurs. De film- en seriewereld speelt op safe. Juist door die hokjesgeest is het moeilijk om mensen te laten zien dat ik ook andere dingen kan, dat ik meer in mijn mars heb. Hetzelfde geldt voor veel witte acteurs die ook minder kansen krijgen omdat hun collega bekender is.’

Maak je je hard voor meer diversiteit?

‘Ja, ik praat er veel over. Veel mensen zijn het met me eens, maar het is moeilijk om zomaar iets te veranderen. Ik denk dat we het systeem wakker moeten blijven schudden. Producenten en omroepen moeten eens een andere bril opzetten, dingen anders durven aanpakken. Ook leuker voor het publiek; als mensen aan het zappen zijn, komen ze nu namelijk drie keer dezelfde acteur tegen. Niets ten koste van de ‘lucky few’, maar dat op safe spelen gaat wel ten koste van de geloofwaardigheid. Zonde, vind ik.’

Even bellen met is afkomstig uit VIVA 3-2019. Deze editie ligt t/m 22 januari in de winkel of kun je hieronder online bestellen.