Deze miljarden-CEO deelt haar beste advies om succesvol te worden

Je kent vast het merk Spanx wel, de shapewear die de gewenste lichaamsdelen zonder enige moeite strak trekt onder je rokje, jurkje of bloesje. Gaat er een lampje branden? Mooi, want Spanx is ooit opgezet door Sara Blakely en is inmiddels uitgegroeid tot een miljardenbedrijf. Daarom lijkt advies van de toponderneemster ons niet verkeerd.

Miljarden CEO

Toen Sara eind 20 was richtte ze Spanx op en al snel bleek de shapewear een gat in de markt. In haar eerste jaar had ze een omzet van 4 miljoen (!), in haar tweede jaar al 10 miljoen. Hierdoor won ze in 2002 de ‘Ondernemer van het Jaar’-prijs van Ernst & Young en benoemde Forbes haar tot de ‘jongste self-made miljardair ter wereld’.

Simpele les

Wanneer Sara terugblikt op haar succes, komt ze altijd bij dezelfde simpele les van haar vader uit. Als jong meisje kreeg ze door haar vader de waarde van falen geleerd. Tijdens het avondeten – als Sara tegenover haar vader zat – stelde hij haar op jonge leeftijd al vaak dezelfde vraag: ‘Waar ben je deze week in gefaald?’ Het maakte niet uit wat Sara zou antwoorden, haar vader gaf haar altijd een high-five.

‘Ik heb me destijds nooit gerealiseerd hoe zijn vraag en high-five mijn toekomst zouden beïnvloeden. Niet alleen mijn toekomst trouwens, ook mijn definitie van falen’, aldus Sara tegen tijdschrift Fortune. ‘Als ondernemer realiseer ik me nu dat veel mensen hun droom of idee niet durven na te jagen omdat ze bang zijn om te falen. Mijn vader heeft me simpelweg geleerd dat falen je juist dichterbij je grote doel brengt.’

Niet geheel verrassend sluit dit advies aan bij clichés die we wel vaker horen. ‘Wie niet waagt, die niet wint’ of ‘Moed betekent angst voelen & toch je hart voelen.’ Kortom: voor falen hoef je niet bang te zijn.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron: MyDomaine, beeld: iStock