Millennials hebben schulden en stress, maar gelukkig is er hoop

Millennials gaan de boeken in als de generatie die geen huis kan kopen, maar wel luncht met avocado’s en latte macchiato’s. Heeft deze generatie inderdaad haar prioriteiten niet op orde, of is het probleem groter dan dat? Is er nog hoop voor millennials? Onze collega’s van Nu.nl zochten het uit.

De cijfers liegen niet: volgens onderzoek van Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) is het aantal jongeren met schulden in de afgelopen vijf jaar bijna verdubbeld. Dit betekent een toename van zo’n 170.000 jonge mensen met schulden.

BKR-bestuursvoorzitter Peter van den Bosch zegt zich in het bijgaande bericht zorgen te maken over de toename: “Ze hebben minder vermogen opgebouwd dan andere leeftijdsgroepen en hebben vaker een flexibel arbeidscontract. Ze zijn hierdoor financieel kwetsbaar.”

Hoe kan het dat deze generatie, millennials zijn grofweg geboren tussen 1980 en 2000, er zo slecht voor staat? Marieke Knoef, hoogleraar Empirische Micro-Economie aan de Universiteit Leiden, onderzoekt individuen en huishoudens op het gebied van pensioen, arbeidsmarkt, sociale zekerheid en gezondheid. Volgens haar ligt het aan meerdere factoren, zoals:

De economische crisis van 2008 en 2012

De huidige coronacrisis

De afschaffing van de basisbeurs voor studenten

De toename van het aantal leningen om toch te kunnen studeren

Onzekerheid: vind ik wel een baan?

Twintig soorten pindakaas

Toch komen millennials over het algemeen en op het eerste gezicht niet bijzonder ‘arm’ over. Googel een rondje over millennials en geld en je krijgt de indruk dat ze massaal bij Starbucks in de rij staan om koffie van gemiddeld 6 euro af te tikken, rondlopen in de laatste merkmode en allemaal bewapend zijn met het nieuwste model smartphone.

Leeft deze generatie misschien ook niet gewoon boven haar stand? “Er is veel variatie in het uitgavenpatroon in iedere generatie”, vindt Knoef. “Bovendien zijn wij gemiddeld met zijn allen rijker geworden, dus geven we meer uit.”

Dopamineverslaving

Jasper Scholten, de 33-jarige schrijver van het boek Het Millennial Mysterie, signaleert wel dat zijn generatie minder spaart en snel toegeeft aan de vele prikkels die de huidige tijd te bieden heeft.

Scholten spreekt van een dopamineverslaving, waardoor millennials aan kortetermijndenken doen. “Wij zijn opgegroeid in een tijd waarin steeds meer kon. Waar we eerst konden kiezen uit drie soorten pindakaas, zijn we nu naar twintig soorten gegaan. En sociale media hebben ook een vinger in de pap, want daardoor is er een spel van vergelijkingen met wat anderen allemaal hebben en doen.” Toch weer die social media…

Hoop voor millennials

En hoewel Jasper Scholten denkt dat de millennialgeneratie een uitdagende toekomst tegemoet gaat – de huizenprijzen blijven stijgen –, ziet Marieke Knoef ook hoop aan de horizon. “Bij eerdere financiële crises werd wel duidelijk dat jongeren, sneller dan ouderen, weer een baan vinden. Niemand kan in de toekomst kijken, maar dat kan dus ook nu gelden.”

Daar is Scholten het wel mee eens: “Je kunt alles vinden van hun uitgavenpatroon, maar zeker in tijden van crisis zie je dat millennials over flexibiliteit en creativiteit beschikken die deze generatie ook tekenen. En dat lijken me onmisbare eigenschappen voor een onduidelijke toekomst.”

Om maar een voorbeeld van hoop voor millennials te noemen: ondernemers Eveline Lucassen, Nadine Pulles en Bart van Stiphout moesten in maart de deuren van hun escape room sluiten. Dat gaf ook tijd om na te denken. Ze bedachten een nieuw concept en lanceerden vorige week The Brickroom.

Tekst: Chantal van Wees voor Nu.nl, beeld: Taylor Heery via Unsplash