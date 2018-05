Millennials helemaal fan van nieuw financieel stappenplan

Over millennials wordt vaak gezegd dat ze te dure latte macchiato’s en avocado’s kopen, waardoor het krijgen van een hypotheek onmogelijk is. Maar, over millennials wordt ook gezegd dat zij – meer dan welke generatie ooit tevoren – streven naar een goede balans tussen werk en leven. Dat streven resulteert nu in een nieuwe financiële methode die millennials massaal aanhangen.

F.I.R.E.

F.I.R.E. staat voor Financial Independence, Retire Early, een nieuwe financiële filosofie met als doel om zo snel mogelijk met pensioen te gaan. Beter gezegd: met pensioen kunnen gaan op je 40ste. En wie klinkt dat nou niet als muziek in de oren? Pionier op het gebied van F.I.R.E. is schrijfster Vicki Robin, die zelfs een 9-stappenplan ontwikkelde om zo vroeg mogelijk met pensioen te kunnen gaan.

Filosofie

Maar wat is de filosofie precies? F.I.R.E. is gebaseerd op het aantal uren leef-energie, waarbij onze relatie met geld in een heel ander daglicht wordt gezet. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar hoe veel je verdient, uitgeeft en spaart, maar ook naar de hoeveel tijd van je leven dit in beslag neemt. Ook wel je uren van leef-energie genoemd. Stel, je verdient € 300,- per dag en je wilt een paar schoenen van € 100,- kopen, dan moet je jezelf deze vraag stellen: zijn die schoenen daadwerkelijk een derde van je dag van je kostbare tijd op deze aarde waard? Voor geld geldt immers één waarheid voor iedereen: geld is iets wat je ruilt voor je leef-energie.

Vicki Robin ontwikkelde zelfs een Life Energy Calculator, waarbij je kunt uitrekenen hoeveel geld je over hebt voor je leef-energie.

F.I.R.E gaat verder

Maar, F.I.R.E. gaat verder dan dat, want het ultieme doel is om je bankrekening te spekken met genoeg geld voor minstens zes maanden levensonderhoud. Volgens de methode moet je je nettowaarde weten, iedere cent die binnenkomt én uitgaat traceren, je uitgaven drastisch verlagen door minder te consumeren, je transformeren tot DIY-ninja, gulzig sparen, verkopen wat je niet nodig hebt en wijs investeren. Dat alles met één missie: niet bezig zijn met méér en méér, maar juist vinden wat je al hebt. Heb je genoeg voor zes maanden levensonderhoud op je rekening? Volgens F.I.R.E. verdienen de investeringen zich vanaf dat moment vanzelf terug en kun jij de Himalaya’s gaan beklimmen.

Toch klinkt er ook een tegengeluid. Want lijken dit soort pittige doelstellingen niet onhaalbaar voor de millennial met een enorme studieschuld en hoge vaste lasten? Eén ding is in ieder geval zeker: F.I.R.E. is niet makkelijk, maar heeft dankzij haar time over money-principe een grote aanhang wereldwijd. Meer sparen, minder verspillen is dan ook het credo van veel millennials.

Bron: Pure & Wow | Beeld: iStock