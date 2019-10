Minder geld van investeerders voor start-ups van vrouwen

Slechts 3,5 procent van de investeringen in start-ups ging naar vrouwelijke ondernemers, blijkt uit onderzoek. Dat moet anders, volgens TechLeap.nl waar prins Constantijn ambassadeur van is.

Prins Constantijn gaf het vorig jaar als start-upambassadeur voor belangenbehartiger StartupDelta al aan: er moet iets veranderen aan de diversiteit binnen de start-upwereld. Hij zette zelf de toon en beloofde nooit meer deel te nemen aan een panel waar geen vrouw in zit.

Scheve verhouding

Nu vindt zijn statement ruggespraak in keiharde euro’s: uit een onderzoek van TechLeap.nl, zoals StartupDelta nu heet, naar 1.650 Nederlandse start-ups en 350 financiers blijkt dat Nederlandse investeerders nauwelijks geld steken in start-ups van vrouwelijke (mede-)oprichters.

Van de 538 miljoen euro die vorig jaar in Nederlandse start-ups werd gestoken, belandde 19 miljoen bij bedrijven met een vrouw in het oprichtingsteam. Dat is 3,5 procent van het totaal en niet in verhouding: 17 procent van alle Nederlandse start-ups kent vrouwelijke (mede-)oprichters.

Oorzaak

Volgens TechLeap.nl, dat zich inzet voor een gunstig start-upklimaat in Nederland, is een van de oorzaken de manier waarop investeerders zélf georganiseerd zijn. Zie het als een gevalletje wat de boer niet kent dat eet hij niet: 87 procent heeft namelijk geen enkele vrouwelijke investeerder in dienst.

Bias

Dit fenomeen wordt ook wel ‘affiniteits-bias’ genoemd. ‘Investeerders steken geld in producten waar ze zelf iets mee hebben en in de investeringswereld werken vooral mannen’. zegt Janneke Niessen, oprichter van investeringsfonds Capital T tegenover NRC. ‘

‘Bias is menselijk, iedereen heeft het. Maar in de investeringswereld werken vooral mannen en dan gaat de bias één kant op’, zegt Niessen. Dat terwijl die bias niet per se gelijk staat aan succes. ‘Gemengde teams zijn succesvoller dan monoteams’, benadrukt prins Constantijn in een schriftelijke reactie op het onderzoek.

Om de balans recht te trekken zijn TechLeap.nl en 25 investeerders deze zomer #Fundright gestart, een initiatief om de diversiteit bij investeringsmaatschappijen te verbeteren.

Begin dit jaar maakte prins Constantijn veel indruk met zijn standpunt voor meer diversiteit in de zakenwereld. Hij beloofde nooit meer aan een panel deel te nemen zonder dat er minstens één vrouw in zit. Nu gaat de prins verder in gesprek over (traditionele) rolpatronen en schuift hij aan bij Sophie Hilbrand in haar nieuwe programma It’s A Man’s World.

Bron: NRC, ANP | Beeld: iStock