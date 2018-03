Miranda uit Sex and the City in de running voor gouverneurschap van New York

Cynthia Nixon is het perfecte voorbeeld van een beauty and the brains. De actrice speelde in Sex and the City al een advocaat, maar ook in real life heeft ze grote ambities. Cynthia heeft zich namelijk kandidaat gesteld voor het gouverneurschap van New York. En daar kunnen wij vrouwen natuurlijk alleen maar trots op zijn!

De actrice gaat daarmee de strijd aan met Andrew Cuomo, de gouverneur die op dit moment op de felbegeerde plek zit. Cynthia is in ieder geval vol goede moed aan haar campagne begonnen en doet dat in het digitale tijdperk dan ook met een prachtig campagnefilmpje op Twitter. In het filmpje vertelt de actrice als echt New Yorkse hoe ze over ‘haar’ stad denkt. “Ik kreeg kansen die ik tegenwoordig niet meer zie voor kinderen in New York. Onze leiders laten ons in de steek. We zijn nu de staat waar de meeste ongelijkheid is van heel Amerika. Aan de ene kant extreme rijkdom, maar ook zorgwekkend veel armoede.”

Populariteit

Cynthia wil dan ook alles op alles zetten om dit te verbeteren. “Ik hou van New York. Ik heb nooit ergens anders willen wonen. Maar er moet iets gaan veranderen.” En dus is de actrice hard aan het werk om dit te realiseren. “Samen kunnen we dit gevecht winnen.” Toch staat haar nog een hele klus te wachten. De huidige gouverneur is namelijk erg populair bij de New Yorkers en kreeg in een peiling van Siena College 66 procent van de stemmen. Maar hé, als we iets hebben geleerd, is dat niets onmogelijk is. Go, Cynthia!

I love New York, and today I’m announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 maart 2018

Bron: NOS | Beeld: Twitter, ANP