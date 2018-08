Dat mocht ook wel: BNNVARA schrapt omstreden boeteclausules

Het programma Vier handen op een buik, wat er voornamelijk zou moeten zijn om tienermoeders voor te bereiden op het moederschap, raakte afgelopen juni in opspraak.

NRC schreef over heftige clausules in de contracten van de deelnemers. Als de moeders besloten om halverwege de opnames te willen stoppen, kregen zij een boete van 5.000 euro opgelegd. Voor deelname ontvingen de kandidaten 750 euro. Veel van de moeders hebben het financieel behoorlijk krap, en een aantal deelnemers gaf dus ook aan het geldbedrag een belangrijke reden was om mee te doen. Daarnaast weerhield de boeteclausule hen te stoppen terwijl ze dat wel hadden gewild. De reden hiervoor was ook dat de meiden naar eigen zeggen niet de hulp ontvingen zoals gesuggereerd wordt in het programma.

Strenger geselecteerd

BNNVARA heeft na de publicatie in NRC de contracten gewijzigd. ‘De gevolgen hebben ons overvallen. Wij hebben vrijwel meteen, maar niet zonder grondig overleg, besloten de boeteclausule uit het contract te schrappen’, zegt Gerke Nauta van BNNVARA in de krant. Er wordt nu wel strenger geselecteerd en daarom worden er meer meiden afgewezen. ‘Met name de gevallen waarin er een opeenstapeling van problemen is.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.