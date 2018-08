Moeder helemaal verrast door artikel van 11-jarig zoontje in de schoolkrant

Herinner jij je nog dat je op de basisschool met een heel spannende taak bezig was, en dat je het resultaat pas aan je vader en moeder wilde laten zien als het helemaal af was? Zo ook het 11-jarig zoontje van schrijfster Roxane van Iperen. Zijn project gaat inmiddels viral op Twitter.

‘Zoon (11) is sinds kort redacteur bij de schoolkrant. Ik wist dat hij zenuwachtig was over iets dat hij van plan was, maar nu ik zijn oproep zo paginagroot zie, ben ik flabbergasted,’ schrijft moeder Roxane van Iperen. Bijgevoegd een foto van het stukje tekst dat namens haar zoon in de schoolkrant is geplaatst.

Zoon (11) is sinds kort redacteur bij de schoolkrant. Ik wist dat hij zenuwachtig was over iets dat hij van plan was, maar nu ik zijn oproep zo paginagroot zie ben ik flabbergasted ❤️ pic.twitter.com/95MnHwVcq1 — Roxane van Iperen (@pleitschrijver) 31 juli 2018

Viral

Een bijzonder en wijs berichtje van het 11-jarige jongetje, dat qua timing – Amsterdam Pride is volop bezig – niet beter had gekund. Het verzoek van het jongetje wordt met open armen ontvangen: inmiddels is de 975 keer gedeeld.

