Moeite met opstaan? Door deze wekker word je wakker met een orgasme

Als je mag kiezen, word je dan liever wakker met het rotgeluid van je wekker of met een orgasme? Juist, wij ook. Je hebt er nu niet eens iemand (of jezelf) voor nodig, maar er bestaat een wekker die je met een hoogtepunt wakker maakt.

Het plezierige wekkertje heet de Little Rooster en laat je dus ontwaken met een orgasme. Je wordt vijf minuten door het speeltje verwend, tot je je hoogtepunt hebt bereikt. Over een goed begin van de dag gesproken.

Naaktslapers

Je draagt het apparaatje ’s nachts in je ondergoed – nee, niet in je lichaam – waardoor de Little Rooster minder geschikt is voor vrouwen die naakt slapen. De bijzondere wekker heeft maar liefst dertig verschillende standen, zodat je zelf de sterkte van de vibratie kunt bepalen. Inmiddels zijn er al driehonderd prototypes getest door vrouwen met verschillende maten en figuren. Volgens de proefpersonen slaapt dit model perfect, in welke positie je ook ligt.

Orgasme in de trein

Tony Maggs is de bedenker van de bijzondere wekker. Ze heeft al veel positieve berichten van tevreden vrouwen mogen ontvangen. Er is zelfs een vrouw die de Little Rooster gebruikt tijdens de treinreis naar haar werk, zodat ze haar halte niet mist. Say what?!

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale zomeraanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron Beautify | Beeld Shutterstock