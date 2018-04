Dit moet je dus nóóit meenemen naar een sollicitatiegesprek

Een sollicitatiegesprek is en blijft altijd spannend. Hoe goed je je ook hebt voorbereid. Vaak maken we het onszelf op de dag zelf dan ook zo relax mogelijk. Een goed en stevig ontbijt, een trein eerder om in ieder geval op tijd te zijn, misschien zelfs nog even een therapeutische shopsessie: alles om het gesprek te kunnen nailen. Tóch is er één ding dat je maar beter kunt laten voordat je aankomt bij het bedrijf waar je wil gaan werken.

Het klinkt misschien ontspannend en vooral verleidelijk om nog even de winkelstraat door te wandelen (shoppen maakt immers alles beter), maar volgens Workopolis is het een enorme no go om je sollicitatiegesprek binnen te wandelen met een papieren tasje van ZARA of De Bijenkorf.

Verkeerde indruk

‘Dit geeft zonder twijfel een verkeerd beeld. Het ziet er zo namelijk uit alsof het sollicitatiegesprek dat je hebt, iets is wat je wel even tussen de bedrijven door doet. En dat terwijl zij juist willen zien dat je de job echt heel erg graag wil.’ Bewaar je shopping sessie dus voor later. Want of je gesprek nou goed ging of niet: er is altijd wel een reden om de winkelstraat in te duiken.

Bron: Marie Claire UK | Beeld: iStock