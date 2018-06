Dit moet je nooit doen als je sympathiek wilt overkomen in een gesprek

Op een verjaardag, tijdens een netwerkevenement of tijdens een sollicitatiegesprek, er zijn genoeg gelegenheden waarbij je je beste beentje voor zet om een positieve indruk te maken. Het is immers de eerste indruk! Maar toch zal het je verbazen hoe vaak mensen de plank misslaan. De grootste fout die je kunt maken? Dat is wanneer je alleen over jezelf praat.

We hebben ze allemaal wel eens ontmoet: mensen die met je komen praten en alleen maar over zichzelf praten. Deze mensen zijn aan één stuk door aan het woord, stellen geen interessevragen en laten je zitten zodra ze iemand zien met wie ze liever praten. Doodvermoeiend en gewoon niet zo gezellig. Maar over jezelf praten geeft voldoening en daarom heeft iedereen deze fout wel eens gemaakt. Er is nu zelfs een naam voor deze gevallen: de egg-timer narcissists.

De naam is in het leven geroepen door Bill McGowan en Alissa Bowman, schrijvers van het boek How To Say It Right The First Time. Zij duiden hiermee op mensen die ‘in minder dan de kooktijd van een ei’ het gesprek volledig naar zich toe kunnen trekken.

Wil jij voorkomen om jezelf te presenteren als een ETN (egg-timer narcissist)? Probeer dan juist voor de tegenovergestelde aanpak te gaan:

Probeer zo veel mogelijk te weten te komen over je gesprekspartner. Stel interessevragen over diens familie, gezin of hobby’s;

Houd het gesprek in balans: probeer over jezelf te praten, maar diezelfde info ook van je gesprekspartner te krijgen. Een goed gesprek is geven en nemen;

Bereid beleefde excuses voor om het gesprek af te ronden: ‘Ik heb beloofd even te helpen in de keuken, dus ik ga dat nu even doen en kom zo bij je terug’;

Let gedurende het gehele gesprek op je gezichtsuitdrukking en lichaamshouding. Handen uit je zakken en licht voorover gebogen maak je een geïnteresseerde indruk.

