Fauzia Mahomed Radja: ‘Mijn droomsalaris? Dat heb ik al!’

In Money Talks geven vrouwen een kijkje in hun kasboek. Wat verdienen ze, hoeveel geven ze maandelijks uit? En bij welke financiële kwestie kunnen ze advies gebruiken? Financieel expert Renée Lamboo van porterenee.nl geeft elke week tips en kijkt deze week mee over de schouder van Fauzia Mahomed Radja.

Fauzia Mahomed Radja (36) is algemeen directeur van haar drie eigen bedrijven en woont in Rotterdam.

‘FM Consultancy is een adviesbureau, gespecialiseerd in strategieontwikkeling voor bedrijven. Denk daarbij aan groeivraagstukken van starters en mkb’ers over onderwerpenals marketing, sales en officemanagement. Voor mijn 27e werkte ik in loondienst voor verschillende bedrijven als new business developer. Daar leerde ik veel, maar ik werd er niet gelukkig van. Ik besloot te gaan freelancen. Ik gaf mezelf een jaar, maar al snel kwam er zo veel moois op m’n pad dat ik niet anders meer wilde. Inmiddels werk ik met mijn team voor veel verschillende soorten klanten,

van horeca tot retail. Het leukste vind ik het om resultaat te halen met starters. Zij hebben vaak creatieve ideeën, zijn enthousiast en gemotiveerd, maar weten alleen niet precies hoe ze hun plannen moeten realiseren. Bij die spelers zie je vaak het snelst resultaat. Inmiddels run ik nog twee bedrijven: FM Professionals en FM Educatie.’

Werkweek

‘Soms werk ik tachtig uur per week, soms twintig. Omdat het zo leuk is, voelt het niet als werk. Ook dankzij mijn leuke team. Als ik er toch even klaar mee ben, plan ik een paar uurtjes voor mezelf: dan ga ik bijvoorbeeld extra lang sporten. Zo’n rustdag geeft me niet alleen energie, maar ook inspiratie voor nieuwe ideeën.’

Kasboekje

‘Dat houd ik niet echt bij. Ik weet globaal wat ik uitgeef en dat is voor mij voldoende. Als ik iets niet nodig heb, koop ik het ook niet.’

Droomsalaris

‘Ik denk dat ik daar nu wel op zit. Ik kan alles doen wat ik wil en leid een comfortabel leven. Als ik tien- of vijftienduizend euro zou verdienen, zou ik nog exact hetzelfde doen.’

Onderhandelen

‘Als freelancer ontdekte ik snel wat ik waard ben. Wanneer je een keer te weinig hebt gerekend en jezelf daarmee in de vingers snijdt, weet je de volgende keer beter. Ik heb onderhandelen nooit lastig gevonden. Ik durf me uit te spreken en laat niet met me sollen.’

Financiële misser

‘M’n eerste auto was een Mini Cooper, mijn droomauto. Tweedehands gekocht toen ik net voor mezelf begon. Ik was helemaal verliefd, maar het bleek een probleemexemplaar te zijn. Ik liep helemaal leeg op de onderhoudskosten. Uiteindelijk heb ik ’m voor een minimaal bedrag verkocht. Zonde van m’n geld. Nu heb ik een leaseauto.’

Financiële meevaller

‘Mijn hele bedrijf voelt als een financiële meevaller. Het eerste jaar was het nog spannend, maar al snel voelde ik het vertrouwen dat het goed ging komen. Al is het nog steeds weleens onzeker, bijvoorbeeld als er een opdracht wegvalt of er grote investeringen gedaan moeten worden zoals bij het opzetten van m’n laatste twee bedrijven. Maar tot nu toe heeft alles zich altijd op een goede manier terugverdiend.’

Volgen via

fm-consultancy.nl en @fauziaradja

Nettosalaris

€ 4000

Fauzia: ‘In het eerste jaar van FM Consultancy had ik nog geen cent te makken. Ik had een goede buffer opgebouwd door veel te sparen en zuinig te leven. Daardoor weet ik ook dat ik prima kan rondkomen met minder. Gelukkig kon ik mezelf al snel € 2500 uitbetalen. Het fijne aan mijn huidige salaris is dat ik ook kan sparen. Hoe belangrijk dat is, merkte ik toen ik er na mijn vorige relatie weer alleen voor kwam te staan. Dan besef je hoe essentieel het is dat je goed voor jezelf kunt zorgen.’

Uitgaven per maand

Hypotheek € 450

Gas, water, licht € 35

VVE € 250

Spaarrekening € 750

Auto € 550

Schoonmaker € 200

Personal trainer € 300

Sportschoolabonnement € 60

Zorgverzekering € 150

Krant € 20

Bioscooppas € 21

Studieschuld € 200

Boodschappen, uit eten € 500

Verzekering divers € 60

Beauty/verzorging € 100

Kleding € 150

Totaal € 3796

Fauzia: ‘Aan schoonmaken heb ik echt een hekel. Mijn schoonmaakster doet het ook nog eens duizend keer beter, dus ze is het geld meer dan waard. Ook hou ik niet echt van koken. Ik eet liever buiten de deur of haal iets. Daar zou ik op kunnen besparen, al word ik er ook wel heel erg blij van. Mijn personal trainer is een andere grote kostenpost. Die heb ik nu een paar jaar. Ik nam een abonnement op de sportschool en wilde zeker weten dat ik de apparaten op de goede manier gebruik. Daarnaast is het een handige stok achter de deur. Gezond zijn en lekker in m’n vel zitten, vind ik heel belangrijk. Het zorgt ervoor dat ik op hoog niveau kan presteren.’

Financiële vraag van Fauzia:

‘Wat zijn goede alternatieven om te sparen nu de spaarrente nihil i?’

Financieel expert Renée Lamboo:

‘Ja, de spaarrente is om te huilen. Door inflatie wordt het bedrag op je spaarrekening vanzelf minder waard. Stel, de inflatie is in één jaar 2%. Dat betekent dat je aan het eind van dat jaar 2% minder kunt kopen met evenveel geld. Maar ik heb vijf alternatieve spaartips voor je.

Je kunt je spaargeld vastzetten in een deposito. Dan krijg je iets meer rente, omdat je afspreekt dat je gedurende een bepaalde tijd niet bij je geld kunt. Dat kan drie maanden zijn, maar ook een paar jaar. Je kunt (een deel van) je geld beleggen. Dat is niet echt een alternatief voor sparen, omdat het niet die zekerheid geeft die een spaarrekening je wel biedt. Maar het kán verstandig zijn. Hou wel genoeg op je spaarrekening om tegenvallers op te vangen. Het Nibud heeft een tool, de Bufferberekenaar, waarmee je kunt uitrekenen hoeveel spaargeld in jouw situatie verstandig is. Als je een hoge hypotheekrente hebt, kan het een idee zijn om extra af te lossen op je hypotheek. Je maandlasten gaan dan naar beneden, omdat je minder schuld hebt bij de bank. Lees je goed in of dit in jouw situatie handig is Door via crowdfunding te investeren in projecten, kún je een mooi rendement halen op je spaargeld. Maar je loopt natuurlijk ook het risico je geld kwijt te raken. Lees je daarom goed in, bijvoorbeeld op consumentenbond.nl Je kunt je spaargeld ook gebruiken om je huis te verduurzamen. Wat je daarna bespaart aan energiekosten, kun je zien als rendement.’

