Ibtissam Khannoussi: ‘Het heeft me drie jaar gekost om de schulden van m’n ex af te lossen’

Sinds ondernemerscoach Ibtissam Khannoussi bleef zitten met de financiële problemen van haar toenmalige man, houdt ze precies bij wat ze verdient en uitgeeft.

Wie:

Ibtissam Khannoussi (35)

Woont samen met:

man Kamal (35, teamleider bij een zonnepanelenbedrijf) en zoon Ilyas (7) in Den Haag.

Werk:

‘Tot zes maanden geleden runde ik mijn eigen fotografiebedrijf. Dat heb ik opgezet naast mijn baan in loondienst. Fotografie is mijn grote passie en de zaak liep erg goed, maar ik merkte dat ik meer wil betekenen voor ondernemende vrouwen. Nu run ik Miss Smile Academy en bied vrouwelijke ondernemers online cursussen om hun droom te realiseren. Het is bijzonder om te merken dat het bij veel van hen neerkomt op durven geloven in jezelf. Dat ik hen kan helpen positiever naar zichzelf te kijken, werkt voor mij ook weer inspirerend.’

Werkweek:

‘Gemiddeld werk ik 25 uur in de week. Tijdens het opzetten van mijn bedrijf ging ik vaak door tot elf uur ’s avonds. Uiteindelijk begon mijn lichaam te protesteren; ik kreeg nek- en schouderklachten. Dat is het gevaar als je werk je passie is. Nu werk ik vier dagen totdat het tijd is om m’n zoontje van school te halen en ben ik op woensdag vrij. Eerst ging Ilyas naar de naschoolse opvang, maar daar zijn we mee gestopt toen ik merkte dat ik steeds minder van zijn leven meekreeg. Anders haalde ik ‘m pas rond half zes op en was het eten, douchen, slapen en ging ik daarna vaak weer aan het werk. Nu kijken we gezellig een filmpje samen of help ik ‘m met huiswerk.’

Kasboek bijhouden:

‘M’n ex had zo’n € 20.000 aan schulden opgebouwd. Het is me gelukt die af te lossen, maar sindsdien houd ik per maand bij wat er uitgaat en binnenkomt om overzicht te hebben en de rust in m’n hoofd te bewaren.’

Droomsalaris:

‘€ 3500 per maand. Zo heb ik meer ademruimte dan nu, kan ik extra sparen voor vakanties en hoef ik niet aan het eind van de maand heel bewust op uitgaven voor zaken als boodschappen te letten.’

Financiële meevaller:

‘Als student heb ik een lening afgesloten. Heel dom, want ze rekenden er superveel rente over. Om dat terug te betalen, werd er maandelijks een bedrag automatisch van m’n rekening geschreven. Op een gegeven moment bleek dat de lening al was afbetaald, terwijl er nog maanden geld was ingehouden. Ik kreeg bericht van het bedrijf dat ik recht had op een teruggaaf van bijna € 4000.’

Financiële misser:

‘M’n zoontje was net drie maanden toen ik erachter kwam dat mijn toenmalige man hoge schulden had gemaakt. We waren in gemeenschap van goederen getrouwd, dus ik draaide er ook voor op. Ik ontdekte het toen ik een aantal brieven tegelijk kreeg van verschillende incassobureaus. Op dat moment ben ik gaan graven en bleek dat hij van alles had verborgen waardoor we uiteindelijk in totaal € 20.000 schuld hadden. Ik had altijd een hekel aan boekhouden, dus de financiën liet ik helemaal aan hem over. Uiteindelijk heb ik een overzicht gemaakt van alle openstaande bedragen bij verschillende instanties en overal naartoe gebeld om een betalingsregeling te treffen. Na drie jaar kwam eindelijk dé brief waarin stond dat ik het laatste bedrag had afgelost. Toen heb ik wel even een vreugdedansje gedaan. Mijn ex heeft altijd volgehouden dat het niet zijn schuld was, maar nog voor de eerste verjaardag van mijn zoon ben ik van hem gescheiden. Ondanks al die ellende is het bij mij allemaal goed gekomen. Daarom ben ik er ook zo van overtuigd dat iedereen zijn of haar droom kan waarmaken.’

Inkomsten per maand

Nettosalaris € 2500

Ibtissam: ‘Een deel van mijn salaris betaal ik mezelf nu uit met wat ik als fotograaf heb verdiend. Voor m’n nieuwe bedrijf zit ik nog in de opbouwfase. Uiteindelijk hoop ik tien tot twaalf klanten per kwartaal te krijgen. Daar heb ik ook mijn prijzen op gebaseerd: € 497 voor een cursus en € 1147 voor een compleet traject. In het begin vond ik dat lastig, ik was bang dat mensen het te duur zouden vinden. Nu weet ik: wie alleen komt voor een lage prijs, waardeert je werk eigenlijk niet en is dus niet de ideale klant.’

Uitgaven per maand

Hypotheek € 300

Energie, gas, water, licht € 60

Boodschappen € 175

Uit eten gaan € 50

Internet en tv € 30

Zorgverzekering € 130

Telefoon € 48

Kleding € 150

Auto (incl. verzekering, benzine) € 170

Beauty & care (massage, huidverzorging, kapper) € 50

Abonnementen zoals Netflix, Storytel, Lightroom, Photoshop € 35

Goede doelen € 50

Uitjes € 40

Ibtissam: ‘De eerste vier posten delen mijn man en ik, zo kost de hypotheek totaal € 600. Verder gaan we gemiddeld eens per maand uit eten. Vaak past mijn moeder op of we nemen Ilyas mee, vindt ie fantastisch. Sinds een paar maanden probeer ik bewust geen nieuwe kleren meer te kopen. Ik word heel creatief van dat geshop in m’n eigen kast, ontdek weer allerlei nieuwe combi’s. Ik koop dus alleen nog nieuwe kleding en schoenen voor m’n zoontje, die is zó overal uitgegroeid. De enige uitgave die ik in mijn eigen overzicht nog niet had meegenomen, zijn uitjes. Ilyas is nu op een leeftijd dat we dat steeds vaker doen: naar de dierentuin, het museum, enzovoort. Daar hou ik vanaf nu dus ook maandelijks rekening mee.’

Financieel probleem van Ibtissam

‘Welke kosten zijn aftrekbaar als zelfstandig ondernemer en welke tips heb je om hier meer voordeel uit te halen? Zo gebruik ik Netflix en Storytel ook ter inspiratie voor mijn bedrijf, maar betaal ze van mijn privérekening.’

Financieel expert Renée Lamboo

‘De Belastingdienst bepaalt wat je mag aftrekken. Over het algemeen zijn dat alle kosten die je moet maken om je werk uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld wanneer je een ruimte huurt om een coachingsessie te doen. Maar ook de zakelijke kilometers die je met je auto rijdt. En de zakelijke telefoonkosten. Toch zitten hier wat haken en ogen aan. Als je ook privé belt met die telefoon, zul je dat op een of andere manier moeten uitsplitsen. Misschien is het handig om iemand te zoeken die je helpt met je administratie. Zeker als startende ondernemer kan dat allemaal best overweldigend zijn: wat mag wel, wat niet? Goed om dit te overleggen met een boekhouder. Je wilt tenslotte niet in de problemen komen met de Belastingdienst. Een zakelijke rekening afsluiten is ook een goed idee. Zo splits je alles vanzelf en hoef je niet tussen je privé-uitgaven op zoek naar zakelijke onkosten. Op de site van de Belastingdienst staat een compleet overzicht van aftrekbare posten.’

