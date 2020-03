Money Talks met Daniëlle: ‘Ik ben te lui om onze uitgaven bij te houden’

In Money talks geven vrouwen een kijkje in hun kasboek. Wat verdienen zij en hoeveel geven ze maandelijks uit? En bij welke financiële kwestie kunnen zij wel wat advies gebruiken? Financieel expert Renée Lamboo van porterenee.nl geeft elke week tips.

Daniëlle Verbruggen is voedingsdeskundige.

Werk:

‘Toen ik drie jaar geleden plantaardig ging eten, ontdekte ik de kracht van voeding. Als fysiotherapeut was ik veel bezig met beweging, maar ik wist natuurlijk dat voeding ook heel belangrijk is. Hoe leuk mijn baan ook was, voeding is mijn echte passie. En in het bijzonder plantaardige voeding. Zo fascinerend hoe groot de impact daarvan op de gezondheid en het milieu is. Sinds oktober werk ik als zelfstandig hormooncoach en plant-based natuurvoedingsdeskundige en ben ik orthomoleculair therapeut in opleiding. Ik coach vrouwen met gezondheidsproblemen, hormonale problemen en vrouwen die wel plantaardig willen eten, maar niet weten hoe. Ook help ik vrouwen met vage gezondheidsklachten, zoals het hebben van minder energie. Daarnaast ben ik bezig met het opzetten van het online platform Easy Plant Based Academy. Daarop leren we mensen hoe je op een simpele en lekkere manier meer plantaardig kunt eten.’

Werkweek:

‘Ruim veertig uur. Door naast het coachen de Academy op te zetten, werk ik regelmatig in de weekenden. Daardoor heb ik op dit moment niet zo’n goede werk-privébalans.’

Kasboekje bijhouden:

‘Totaal niet. Mijn vriend houdt wel zijn en onze gezamenlijke uitgaven bij. Dat zou ik zelf ook moeten doen, maar daar ben ik vaak te lui voor.’

Droomsalaris:

‘5000 euro per maand. We willen ons huis graag uitbouwen en met dit salaris kan dat.’

Onderhandelen:

‘Voor mijn coachingsessies werk ik met een pakketprijs en onderhandel ik eigenlijk niet. Die prijzen bepalen, vind ik wel lastig. Vooral voor 1-op-1-coaching. Nu weet ik dat je jezelf vooral niet tekort moet willen doen. Je werkt namelijk niet voor iedereen, maar voor jezelf.’

Financiële meevaller:

‘Toen ik na mijn hbo-studie fysiotherapie ging studeren, moest ik instellingsgeld betalen. Dat was véél meer dan collegegeld. Toen dit werd teruggedraaid, scheelde dat 6500 euro.’

Financiële misser:

‘In 2018 heb ik een websitebouwer in de arm genomen die me drieduizend euro heeft gekost. In eerste instantie was het allemaal naar wens. Tot ik erachter kwam dat ik er zelf helemaal niets aan kon veranderen en dus geen creatieve vrijheid had. Uiteindelijk is de site nooit live gegaan en heb ik er zelf een gebouwd. Tegen die websitebouwer heb ik niets meer gezegd, die had ook zijn best gedaan en er genoeg tijd in gestopt.’

Volgen via:

danielleverbruggen.nl, easyplantbasedacademy.nl en @danielle_verbruggen en @easy_plantbased_academy.

Inkomsten per maand:

Nettosalaris € 2000

Daniëlle: ‘Dit is een gemiddelde, het hangt af van de hoeveelheid cliënten. Ik ben van plan om met mijn boekhouder te overleggen en te kijken welk vast bedrag aan salaris ik mezelf maandelijks kan uitkeren. Deze situatie zorgt er nu voor dat ik privé niet zo’n big spender ben. Sparen schiet er ook vaak bij in. Ik probeer het wel, maar het komt ook weleens voor dat ik honderd euro van mijn spaar- naar mijn reguliere rekening overmaak. Sparen voor vakanties doe ik eigenlijk niet. Daar gebruiken we meestal het geld voor dat we terugkrijgen van de belasting. Rood sta ik nooit, daar hou ik niet van. Ik heb gelukkig een goed vangnet. Naast mijn vriend zijn mijn ouders er altijd voor me. Zo hoefde ik mijn studie uiteindelijk niet aan ze terug te betalen. Zo fijn!’

Uitgaven per maand:

Hypotheek € 400

Gas, water, licht € 60

Zorgverzekering €85

Tv & internet € 25

Verzekering € 20

Auto € 120

Boodschappen € 200

Kleding € 100

Aflossing studieschuld € 110

Goede doelen € 10

Cursussen €100

Beauty €50

Boeken €25

Daniëlle: ‘Na de hypotheek besteden we het meest aan boodschappen. We kopen veel biologisch, gaan naar de natuurwinkel waar je meestal hogere prijzen betaalt. We houden van koken en gaan nauwelijks uiteten. Bestellen doen we ook niet. En als we met vrienden afspreken, is dat ook vooral bij elkaar. Van kleding shoppen ben ik geen fan. Vaak geef ik drie maanden niks uit en denk ik bij een seizoenwissel: nu is het echt weer nodig. Aan sport ben ik ook geen geld kwijt. Ik doe thuis aan yoga, heb een grote tuin waar ik bij mooi weer mijn work-outs doe en ga graag hardlopen. Ik trakteer mezelf wel elke maand op een boek. Vaak over voeding.’

Financieel expert Renée Lamboo:

‘Heel goed dat je daar zo bewust mee bezig bent. Ik heb 5 tips voor je :

1. Je hebt al gekozen voor duurzamere banken. Maar heb je ook nagedacht over je verzekeringen? Hoe groen zijn de bedrijven waar je klant bent? Op eerlijkegeldwijzer.nl − opgericht door goede doelen als Oxfam Novib en Amnesty − kun je precies zien hoe eerlijk, duurzaam en groen banken en verzekeraars hun geld beleggen.

2. Hoe duurzaam wordt de energie die je gebruikt opgewekt? Iedere energieleverancier roept wel dat ie groen is, maar wie is dat nu echt? De Consumentenbond deed samen met Greenpeace en andere milieu-organisaties onderzoek. Op consumentenbond.nl/energie-vergelijken/de-groenste-energieleverancier kun je de resultaten lezen.

3. Wat je uitgavenpatroon betreft: als duurzaamheid echt zo belangrijk voor je is, waarom dan niet de auto wegdoen?

4. Soms is het moeilijk om te achterhalen hoe groen kleding wordt gemaakt. Op projectcece.nl vind je echt alleen duurzame kleding.

5. Duurzaam leven betekent niet alleen duurzaam kopen, het betekent ook langer doen met de spullen die je al hebt. Denk bij een nieuwe winterjas niet alleen: wat vind ik nú leuk? Maar ook: hoe lang blijf ik dit leuk vinden? Kies voor spullen die je langere tijd graag om je heen wilt hebben. Tweedehands is vaak de duurzaamste optie.’

