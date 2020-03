In Money Talks geven verschillende vrouwen een kijkje in hun kasboek. Wat verdienen zij en hoeveel geven ze maandelijks weer uit? En met welke financiële kwestie kunnen zij wel wat advies gebruiken? VIVA’s expert Renée Lamboo geeft hier wekelijks de beste tips voor.

Stephanie Knoors (29) is freelancer in de marketing- en communicatiebranche en co-founder van The Self-Made Summit.

Werk

‘Vijf jaar lang werkte ik bij verschillende marketing- en reclamebureaus in loondienst. Tot ik twee jaar geleden een freelanceklus kreeg aangeboden. Na te hebben geproefd van die vrijheid, besloot ik als freelancer in de marketing- en communicatiebranche te starten. Ik heb toen wat losse klussen aangenomen, onder anderen voor Emilie Sobels en haar event The Self-Made Summit. Dit beviel zo goed dat Emilie me vroeg om co-founder te worden. Vanaf editie twee ben ik dus mede-eigenaar. Samen met Emilie organiseer ik het event en ben daarmee verantwoordelijk voor alles wat hierbij komt kijken. Ik hou me vooral bezig met het selecteren en regelen van de sprekers en het opzetten van de partnerships. Een belangrijke inkomstenbron, want met alleen ticketverkoop kun je de kosten van zo’n dag niet dekken. Zo ben ik erg trots dat ABN AMRO weer een van onze partners is. Zij helpen onder andere door hun kennis te delen over het ophalen van investeringen. Het is algemeen bekend dat dit voor vrouwen moeilijker is. Mooi dat zij hiermee echt iets toevoegen. Dat geldt overigens voor al onze partners: zij leveren een bijdrage aan de behoefte van onze doelgroep. Net als de sprekers. Zij moeten niet alleen inspireren, maar de bezoekers ook concrete tips geven. Zo ben ik erg blij dat het is gelukt om Kelly Weekers aan ons programma toe te voegen. Zij heeft niet alleen onwijs hard gewerkt om haar business zo groot te maken, maar geeft ondernemers ook heel concrete tips.’

Werkweek

‘Vijftig tot zestig uur. Ik zit om half acht in de trein naar Amsterdam en begin dan met mail wegwerken. Vanaf negen uur ben ik op kantoor en rond zes uur stap ik weer in de trein. Alles wat we doen speelt zich online af, dus dan is het al snel een valkuil om altijd ‘aan’ te staan. Ook omdat ik het allemaal zo leuk vind. Toen ik nog in loondienst zat, ben ik drie maanden thuisgebleven, doordat ik tegen een burn–out aanzat. Dat gebeurt me nu niet meer. Daarom plan ik soms even bewust een weekend in dat ik niet werk.’

Kasboekje bijhouden

‘Sinds ik mijn eigen huurwoning heb en freelance, houd ik alles goed bij. Ik heb ook een begroting gemaakt, zodat ik weet wat ik kan besteden tot The Self–Made Summit op 23 april is geweest.’

Droomsalaris

‘Vijfduizend euro. In loondienst verdiende ik zo’n drieduizend bruto in de maand. Daar kon ik erg goed van rondkomen. Door die tweeduizend euro extra, kan ik ook goed sparen. Ook als het gaat om pensioenopbouw. Iets wat ik nu bewust niet doe, omdat ik er nog geen geld voor heb. Met dit bedrag verdien ik ook genoeg geld voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering die ik nu nog niet heb.’

Financiële meevaller

‘Anderhalf jaar geleden ging mijn relatie uit en hebben we ons huis verkocht. Gelukkig met meerwaarde. Door deze buffer durfde ik het aan om mijn baan op te zeggen en voor mezelf te beginnen.’

Financiële misser

‘Ditzelfde huis was financieel gezien op het moment dat we het kochten een grote kostenpost. Binnen een jaar moesten de riolering en de dakgoten worden vervangen. Kosten zo’n tienduizend euro. Eigenlijk moest het schilderwerk ook gebeuren á 17.000 euro, maar dat konden we niet betalen. Verder heb ik tijdens mijn studie geld geleend. Geen groot bedrag, maar zonder besef dat ik jaren later nog bezig zou zijn met het aflossen van die studieschuld.’

Volgen via

TheSelfmadesummit.com en @stephanieknoors

Inkomsten per maand

Nettosalaris € 1500 – € 2000

‘Mijn inkomen is op dit moment eigenlijk nul euro. Behalve als ik er af en toe een klus van vijfhonderd euro bij doe. De rest à vijftienhonderd euro vul ik iedere maand aan met mijn spaarrekening. Het is een meerjarenplan om winst te maken met ons event. Een bewuste investering nu we onszelf nog niet elke maand geld kunnen uitkeren. Na 23 april gaan we de balans opmaken om te kijken hoeveel er voor onszelf overblijft. Dat bedrag zal dan meteen mijn salaris zijn tot de volgende Summit een jaar later. Aan de hand daarvan kan ik weer een begroting maken en uitrekenen hoeveel klussen ik er eventueel naast moet doen om rond te komen.’

Uitgaven per maand

Huur (inclusief, mijn deel) – € 750

Boodschappen – € 250

Sportschool – € 60

Etentjes – € 200

Zorgverzekering – € 120

Kleding – € 100

Verzekering divers – € 20

Auto – € 20

Aflossing studieschuld – € 65

‘Sinds een halfjaar heb ik een vriend en inmiddels wonen we samen. Hierdoor delen we de vaste lasten en kosten voor boodschappen en krijg ik automatisch weer wat lucht. We gaan graag uiteten. Dat is voor mij namelijk echt ontspanning, meer nog dan een dagje sauna. Pas als ik merk dat ik echt te snel door mijn buffer heen ga, zal ik dit minder doen. Aan kleren kan ik de ene maand tweehonderd euro uitgeven en de andere maand niks. Ik ben een bewustere koper geworden en zal bijvoorbeeld niet snel meer even gaan winkelen, omdat ik die avond een feestje heb. Een andere kostenpost waarop ik nog wel kan besparen, zijn mijn sportschoolkosten. Ik kickboks wekelijks een op een met een trainer, maar betaal daarnaast nog mijn maandelijkse abonnement terwijl ik daar bijna geen gebruik van maak.’

Financiële vraag van Stephanie:

‘Voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn best veel opties, zoals een broodfonds. Dat spreekt me alleen niet zo aan. Welke opties zijn voor starters zoals ik het interessantst?’

Financieel expert Renée Lamboo (porterenee.nl):

‘Dit is een vraag waar veel starters en überhaupt zzp’ers en ondernemers mee worstelen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt het risico als je niet meer kunt werken en dus geen inkomen meer hebt. De verzekering kan vrij duur zijn. De prijs hangt af van de risico’s van je beroep. Als bouwvakker betaal je bijvoorbeeld veel meer dan als schrijver. Ik zou toch eens navragen wat de kosten voor jou zouden zijn. Je kunt de premie ook drukken door bijvoorbeeld te kiezen om pas uit te laten keren in het tweede jaar, of juist de looptijd van de uitkering te beperken. Een alternatief is inderdaad een broodfonds. Dan leg je met een groep mensen geld in, dat uitgekeerd wordt wanneer één of meerdere van jullie ziek worden. Daarnaast is het een optie om zelf te sparen. Als freelancer is het fijn om tussen de drie en zes maanden leefgeld bij elkaar te sparen, voor just in case. Voor als je ziek wordt bijvoorbeeld. Dat spaargeld is wel beperkt. Bij een verzekering kun je jarenlang recht hebben op een uitkering, soms wel tot je pensioenleeftijd of zelfs tot je dood. Die zekerheid kun je nooit zelf bij elkaar sparen.’

