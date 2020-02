Manouk Keurntjes: ‘Als ik onverwachts geld overhoud, gaat het op aan vakantie’

In Money Talks geven verschillende vrouwen een kijkje in hun kasboek. Wat verdienen zij en hoeveel geven ze maandelijks weer uit? En bij welke financiële kwestie kunnen zij wel wat advies gebruiken? VIVA’s financiële expert Renée Lamboo geeft hier wekelijks tips voor.

Sinds SEO-specialist Manouk Keurntjes weet wat het is om krap te zitten, houdt ze haar inkomsten en uitgaven precies bij. Dat geeft rust.

Werk

‘Als freelance SEO-specialist help ik ondernemers en bedrijven met het optimaliseren van hun website, zodat zij beter vindbaar zijn via zoekmachines. Sinds vorig jaar ben ik me ook op kennisdeling gaan richten; nu leid ik mijn klanten op, zodat zij het binnen een maand of drie zelf kunnen. En in maart lanceer ik mijn School of SEO: een online platform waar ik betaalbare leermodules aanbied. Het is mijn missie om SEO zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen.’

Werkweek

‘Veertig tot vijftig uur, waarvan dertig klant uren. De overige tijd besteed ik aan mijn nieuwe platform en marketing voor mijn business. Dat bevalt prima. Toen ik nog in dienst was, werkte ik voor verschillende bureaus. Een leerzame tijd. Ik vond alleen de werkwijze verschrikkelijk, omdat ik geen vrijheid kreeg om de klanten te adviseren op de manier die het best bij hen paste. Mijn vriend is al sinds zijn zestiende ondernemer en haalde me over om ook die stap te zetten.’

Kasboekje bijhouden

‘Sinds ik ben afgestudeerd hou ik mijn inkomsten en uitgaven precies bij. Vanwege de recessie heb ik een jaar lang van studentenbaantjes geleefd en moest over elke uitgave nadenken. Sindsdien geeft het me rust om alles bij te houden.’

Droomsalaris:

‘5000 euro, zodat ik flink kan sparen, makkelijk mijn vaste lasten kan betalen en op reis en uit eten kan wanneer ik wil.’

Financiële meevaller:

‘Voor mijn eerste belastingaangifte als ondernemer had ik precies apart gezet wat ik dacht te moeten betalen. Ik had alleen geen rekening gehouden met het startersvoordeel. Daardoor had ik ineens zo’n 2000 euro over. Dat heb ik meteen gebruikt om een ticket te boeken naar Indonesië voor mijn eerste soloreis. Ik ben heel goed in sparen, maar als ik geld overheb, gaat het op aan vakantie.’

Financiële misser:

‘Dat ik vorig jaar mijn zorgverzekering naar volledig eigen risico had aangepast, omdat

ik toch nooit iets had en vervolgens in het ziekenhuis belandde. Kosten: 900 euro.’

Inkomsten per maand

Nettosalaris € 3000

Manouk: ‘Sinds een halfjaar geef ik mezelf dit salaris en daar ben ik heel blij mee. Ik weet inmiddels ook goed wat ik waard ben en wat mijn prijs is. In het begin vond ik dat best lastig. Nu heb ik al snel op basis van het aantal uur en zaken als reistijd een minimum bedrag in gedachten. Ik hou niet alleen privé, maar ook zakelijk een Excelsheet bij. Zo weet ik precies hoeveel speling ik heb en of het bijvoorbeeld haalbaar is om een maand op reis te gaan. Als ik dat Excelsheet open, voel ik me echt een nerd, maar het werkt wel.

Uitgaven per maand

Huur inclusief gas, water, licht € 900

Overige vaste lasten (verzekeringen, internet, Spotify) € 200

Boodschappen € 250

Kleding € 200

Uit eten € 125

Vakanties € 250

Hond € 75

Sparen € 750 Manouk: ‘De huur, vaste lasten en boodschappen betalen we samen. Onze huur is dus eigenlijk 1800 euro. Verder zijn de kosten voor onze boodschappen een stuk lager sinds we deze niet meer dagelijks doen, maar in één keer voor de hele week bestellen. Ons vorige huis zat boven de supermarkt. Niet goed voor onze uitgaven, want als ik ook maar zin had in een zak chips, haalde ik dat meteen. Nu moet ik tien minuten fietsen en ga ik alleen als ik écht iets nodig heb. Verder ben ik flink aan het sparen, omdat we van plan zijn een huis te kopen. Zodra ik mezelf salaris uitkeer, zet ik dat deel meteen op mijn spaarrekening. Zo kan ik het niet uitgeven en met dit mooie spaardoel heb ik daar ook geen moeite mee.’

Financiële vraag van Manouk: ‘Er zijn steeds meer zelfstandig ondernemers en er is dan ook steeds meer onderlinge concurrentie, waardoor het tarief vaak bepalend is voor de opdrachtgever. Hoe zorg je ervoor dat je niet verplicht wordt om te lage tarieven te hanteren als je een opdracht echt wilt binnenhalen?’ Financieel expert Renée Lamboo: ‘Niemand bepaalt jouw prijs behalve jij. Ik geloof dat de juiste prijs hanteren begint bij vertrouwen in je eigen kunnen. Sommige klanten kunnen je misschien het gevoel geven dat jij dertien in een dozijn bent, maar zolang jij weet dat jouw werk écht van waarde is, moet je je daar vooral niets van aantrekken. Als er nog honderd mensen zijn die doen wat jij doet, zorg jij gewoon dat je de beste bent of wordt. Laat een klant altijd zien wat jouw ervaring is. Deel reviews van tevreden klanten, bijvoorbeeld in je offerte of op LinkedIn. Dat zal ze vertrouwen geven in jouw kwaliteiten. Verder zou ik het gesprek over de prijs altijd in eigen hand houden. Zeg niet: ‘Wat dacht je van 40 euro per uur?’ maar: ‘Ik reken 40 euro per uur.’ Wees besluitvaardig. Wacht niet af tot een opdrachtgever een bedrag noemt, want dan sta je al 1-0 achter. Af en toe een opdrachtgever laten lopen omdat deze ver beneden jouw prijs wil betalen, is misschien eng, maar niet erg. Je gaat met zo iemand nooit meer op een prijsniveau komen waar je tevreden over bent. Er komen echt wel klanten die wel willen betalen wat jij waard bent.’ Tekst Kim Buitenhuis Foto’s by mabel photography, getty images, anouk de kleermaeker (portret Renee)

