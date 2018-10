Een mooi zooitje bij elkaar: ook zoon Pamela Anderson te zien in The Hills

Naast Audrina Patridge, Brody Jenner, Frankie Delgado, Heidi Pratt, Jason Wahler, Justin „Bobby” Brescia, Spencer Pratt, Stephanie Pratt en Whitney Port zal ook Brandon Lee, de zoon van Pamela Anderson en Tommy Lee, te zien zijn in het nieuwe seizoen van The Hills.

Zo meldt de New York Post. Volgens bronnen bevinden MTV en Brandon Lee zich in de laatste fase van de contractonderhandelingen. Brandon Lee maakt geen deel uit van de oorspronkelijke cast, maar is dankzij zijn beroemde ouders natuurlijk even goed opgegroeid in de spotlight én Hollywood’s heuvels.

Turbulent leven

Afgelopen jaar kwam de 22-jarige zoon van Pamela een aantal keer in het nieuws vanwege de ruzie met zijn beroemde vader Tommy Lee (56). In maart liep het zelfs uit op een handgemeen tussen vader en zoon. Door die ruzie laaide de turbulente geschiedenis tussen Pamela Anderson en Tommy Lee ook opnieuw op. Al jaren gooien de twee met modder. Zij beschuldigd hem van mishandeling, hij beschuldigd haar van een slechte opvoeding van hun kinderen.

New beginnings

Tijdens de uitreiking van de VMA’s in augustus kondigde MTV aan met een nieuw seizoen van The Hills te komen. Acht jaar na de laatste aflevering van de immens populaire serie is MTV nu bezig met een zogenoemde reboot. Veel van de originele castleden doen mee – wat moeten ze immers anders doen –, behalve de grootste sterren van toen: Kristin Cavallari en Lauren Conrad. Wij verwachten een hoop glamour en trammelant. Wat jij?

