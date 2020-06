Deze vier mythes over time management mag je vergeten

Time-management, het is een begrip uit de kantoortuin dat voor of tegen je kan werken. Either you run the day or the day runs you, zoiets. En terwijl het concept van time management zo eenvoudig is, bestaan er veel misstanden over. We hebben een aantal mythes voor je op een rij gezet.

Time management

Het concept van time management lijkt eenvoudig: zo veel mogelijk doen binnen zo kort mogelijke tijd. Of, om in de kantoortuin te blijven, zo effectief en efficiënt mogelijk werken. Time management betekent dat de tijd zo wordt ingedeeld dat er zo veel mogelijk belangrijke taken worden verricht binnen de beschikbare tijd. Kortom: met een goed time management ben je op je productiefst.

Planningen, lijstjes en agenda’s

En productief, dat zijn we allemaal heel graag. We zijn groot fan van planningen, lijstjes en agenda’s. Van notitieboeken tot Google Keep, met plezier grijpen we alles aan om grip te krijgen op onze werkzaamheden. Maar verrassing: goed plannen doesn’t per se do the trick.

Een richtlijn waar van afgeweken mag worden

Je kunt bij de start van de dag alles nog zo goed hebben ingepland en hebben voorbereid. Niemand weet wat de dag gaat brengen. Dat maakt van iedere planning slechts een richtlijn. En het feit dat een planning slechts een richtlijn is, lijken we nogal eens te vergeten tijdens onze dagelijkse werkzaamheden.

Mythe 1: een betere planning lost je probleem op

Dat brengt ons bij de eerste mythe: een betere planning helpt niet met het oplossen van je problemen. We zijn wel geneigd om te denken dat alles valt of staat bij een goede planning. Maar hee, er is een valkuil: een planning is niet dekkend, noch bindend. Vaak overheerst er bij een gefaalde planning een schuldgevoel: ‘verdorie, ik heb niet genoeg tijd ingecalculeerd.’ Of ‘shit, ik had mijn afspraken beter moeten plannen.’ Of ‘had ik nou maar niet zo getreuzeld.’ In plaats van dat je een beroep doet op je schuldgevoel, kun je beter een beroep doen op je aanpassingsvermogen. Wees je bewust van de tijd die je hebt en houd daarbij ook rekening met je getreuzel en gekeuvel.

Mythe 2: vandaag moet alles af

Mythe 2: niet alles hoeft vandaag af. En: vandaag komt niet alles af. Voor goed time management hoef je je dag echt niet vol te proppen. Hou bij het maken van je planning rekening met onverwachte gebeurtenissen, je eigen limiet en concentratievermogen.

Mythe 3: een goede planning werkt voor iedereen

Dan komen we bij de derde mythe, ook een leuke. Niet iedere planning werkt goed voor iedereen. En weet je waarom? Heel simpel: niet iedereen is productief op dezelfde momenten. Ochtendmensen presteren beter in de ochtend. Voor hen is de ochtend het moment om zwaardere taken te plannen. Maar ben jij een middag- of avondmens? Dan heeft het geen zin om jouw zware werkzaamheden in de ochtend uit te voeren. Dat zorgt er alleen maar voor dat je er langer over doet.

Mythe 4: hoe meer, hoe beter

Nog een verrassing: kwaliteit staat boven kwantiteit. En niet andersom. Het gaat eromdat je je werk goed uitvoert, niet snel. En nogmaals: niet al je taken hoeven vandaag per se af. Zolang je maar goed werk levert.

