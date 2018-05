N. heeft faalangst: ‘Ik lig meerdere keren per week wakker’

Elke donderdag geven we je een kijkje in een topic op het VIVA-forum. Deze week: wat doe je tegen faalangst?

Wat te doen als je een dilemma hebt waar je zelf niet uitkomt? Juist, dan plaats je ‘m op het VIVA-forum. Elke week delen we op viva.nl het verhaal van een forummer die wel wat advies kan gebruiken. En jij kunt reageren. Deze week vraagt N. advies over haar faalangst.

‘Ik ben dertig plus en werk sinds een half jaar bij een nieuwe werkgever. Ik ga over het algemeen met plezier naar mijn werk. Het is een interessante baan met een leuk team, maar ik merk dat ik net als bij mijn vorige twee werkgevers tegen problemen aanloop. En inmiddels is het me wel duidelijk dat ik hier zelf een groot aandeel in heb.’

Niet onder controle

‘Ik zie dat het anders moet, maar ik loop vast. Ik ben namelijk onwijs bang om fouten te maken ook als falen. Ik lig meerdere keren per week wakker om te malen over wat er allemaal eventueel fout zou kunnen gaan. Ter illustratie: als anderen in een project hun afspraken niet nakomen en dat invloed heeft op mijn werk. Dan kun je denken: daar kun jij toch niks aan doen. Maar ik denk dan: zie je, ik heb het niet onder controle. En daar lig ik dus wakker van.’

Gespannen

‘Vandaag zei een collega: ‘Jij bent altijd zo lekker in control.’ Terwijl ik dacht: je moest eens weten. Ik ben voortdurend gespannen en merk dat ik inmiddels ook buiten mijn werk steeds minder kan hebben. Ik weet niet of het onder faalangst valt, maar feit is dat ik moet veranderen. Hebben jullie tips om hier beter mee om te gaan?’

Heb jij de ideale tip voor N.? Laat het weten in een bericht onder onze Facebookpost of mail je advies naar redactie@viva.nl o.v.v. Dilemma. Vorige week vroeg A. advies over de vakantieplannen met haar ex-vriend.

Beeld: iStock