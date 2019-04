Zeggen wij ‘vrijwilligerswerk’, dan is de kans groot dat jij zegt: ‘bejaardentehuis.’ Want inderdaad, deze vorm van werk waarbij je iets pro bono doet, kampt met een stoffig – en tikkeltje viezig – imago. Zonde, want juist het verrichten van vrijwilligerswerk kan zo mooi zijn. Daarom organiseert NL Cares – een stichting voor flexibel vrijwilligerswerk – de Nacht van de Vrijwilliger.

Is het populaire concept van museumnacht je bekend? Welnu, de Nacht van de Vrijwilliger is gebaseerd op hetzelfde idee. Tijdens dit evenement openen maatschappelijke instellingen in Den Haag, Utrecht, Amsterdam en Rotterdam hun deuren om jonge mensen kennis te laten maken met flexibel vrijwilligerswerk. Want vrijwilligerswerk saai? Hell no. Van bowlen met daklozen tot salsa dansen met ouderen en sjoelen met mensen met een beperking, er is van alles te doen.

Groeiend tekort

Maatschappelijke instellingen hebben te maken met een groeiend tekort aan vrijwilligers. Ze zijn hard op zoek naar mensen die wat tijd en aandacht te geven hebben. Tegelijkertijd vinden young professionals het steeds belangrijker om zich in te zetten voor een ander. Hun drukke agenda zorgt er echter vaak voor dat het lastig is om zich vast te verbinden aan een organisatie of doel.

De Nacht van de Vrijwilliger springt in dit gat en laat zien dat jonge mensen al met een paar uurtjes van hun tijd het verschil kunnen maken voor kwetsbare doelgroepen. Linda, vrijwilliger bij NL Cares: ‘Het grote voordeel van flexibel vrijwilligerswerk is dat je je per keer kunt inschrijven voor iets wat jij leuk vindt op een moment dat jou goed uitkomt. Of dat nu een uurtje sporten met ouderen of een spelletje spelen met dak- en thuislozen is. Elke activiteit geeft veel voldoening.’

Stoffig imago

Met de Nacht van de Vrijwilliger wil de stichting afrekenen met het stoffige imago van vrijwilligerswerk door het te laten aansluiten bij de belevingswereld van jonge mensen.

Astrid Wassenaar, directeur van NL Cares: ‘We merken een grote interesse en de aanmeldingen voor de Nacht stromen binnen, maar er zijn in alle steden nog wat plekken vrij. Heel mooi om te zien is dat ook groepjes vrienden zich gezamenlijk inschrijven om in hun stad de handen uit de mouwen te steken! We nodigen iedereen van harte uit om zich op 4 of 11 april in te zetten voor een ander.’

Voor ieder wat wils

Tijdens de Nacht van de Vrijwilliger vinden feestelijke vrijwilligersactiviteiten plaats bij diverse maatschappelijke instellingen. . Kijk op www.nlcares.nl/nvdv voor het overzicht van alle activiteiten per stad. De Nacht van de Vrijwilliger vindt plaats op 4 april in Den Haag en Utrecht en op 11 april in Amsterdam en Rotterdam.