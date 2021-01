Zo ga je om met nachtmerries over het thuiswerken

Nu je misschien al bijna een jaar (realiseer je dat even) aan je keukentafel aan de bak moet, is het niet gek dat je soms ook droomt over je baan. Het is immers wat je de hele dag meemaakt. Maar wat als je steeds meer nachtmerries krijgt over het thuiswerken? Zo ga je daarmee om.

Want ook overdag kan het thuiswerken je al aardig op beginnen te breken, zo stelt NHS (het openbare gezondheidszorgstelsel van het Verenigd Koninkrijk). Doordat je geen duidelijke grens meer hebt tussen werk en thuis en daarbij ook nog eens je collega’s en samenwerken moet missen, voelen veel mensen zich gestrest, verveeld en angstig.

Nachtmerries thuiswerken

Uit recent onderzoek onder 1.000 mensen van Instantprint blijkt dan ook dat we steeds vaker dromen over onze werkplek. En dat zijn niet alleen maar gezellige beelden over koetjes en kalfjes, maar wel bij 75 procent van de ondervraagden was het een ware nachtmerrie die te maken had met hun baan.

Work, work, work

Werk komt steeds vaker voor in onze gedachtes terwijl we slapen en dan gaat het van onvoorbereid zijn op een belangrijke taak, verdwalen op weg naar het werk tot zelfs gevangen zitten op het werk. Natuurlijk hoeft het niet alleen maar slecht te zijn wanneer je droomt over je job. Maar in welke vorm je taken ook terugkomen, het geeft alleen maar extra aan dat de grens tussen werk en privé steeds meer vervaagt.

Ontslag indienen

Daarnaast kan de relatie met je baan onder druk komen te staan. Sterker nog, een op de vijf respondenten wilde zelfs ontslag indienen door de nasleep van hun nachtmerries. Toch is er nog enige hoop: je kunt je dromen over werk enigszins sturen. Dr. Sarah Jane Daly, docent psychologie aan de Universiteit van Huddersfield, verklaart: ‘Dromen geeft ons de ruimte en tijd om onze onderbewuste angsten te verwerken en uit te spelen, om problemen op te lossen en onze onderbewuste problemen te verwerken.’

Oplossing slechte dromen werk

Maar hoe voorkom je dat je je baan meeneemt naar je slaapkamer? Nou, door allereerst grenzen te stellen. ‘Het opstellen van realistische, werkbare, wekelijkse roosters met regelmatige in- en uitkloktijden kan ons helpen om duidelijke afbakeningen te maken tussen werk en niet-werk’, aldus Daly. Plan ook genoeg tijd in voor selfcare en ga echt iets voor jezelf doen zodra je klaar bent met al je taken. Probeer daarnaast om je gebruik van technologie te beperken en ga niet ’s avonds nog reageren op mails of andere berichten. Daarnaast kun je ook je dromen zelf een beetje bepalen. ‘Als je wat tijd besteedt aan het nadenken over een bepaalde prettige herinnering of gebeurtenis, leidt dit eerder tot gewenste dromen.’ Hopelijk helpen deze tips om de nachtmerries over het thuiswerken in ieder geval iets te verminderen!

Bron: Metro UK | Beeld: Pexels