Nap time: in deze cafés kun je ongegeneerd een middagdutje doen

Maandagen: soms weten we niet hoe we ze in hemelsnaam door moeten komen. Haal jij het einde van de dag niet zonder een dutje te doen? Tegenwoordig duiken er steeds meer cafés op waar je midden op de dag ongegeneerd een nap kunt nemen.

Madrid

Spanje heeft sinds dit jaar z’n eerste nap bar – hoe kan het ook anders in het land, dat bekendstaat om z’n siësta’s? Siesta & Go bevindt zich midden in het financiële centrum van Madrid, en is dan ook uitermate geschikt om tijdens werktijd even te tukken. Er zijn zowel privé- als gedeelde kamers beschikbaar. Een uurtje slapen kost je tussen de € 8 en € 14. Fun fact: het personeel komt je persoonlijk wakker maken zodat je niet te lang blijft liggen.

Now this sounds like our kind of bar! If you need us we’ll be at @siestaandgo http://ukspainlife.com/spain-opens-first-nap-bar/ #napbar #napping #madrid #spain #travel Een bericht gedeeld door UK Spain Life (@ukspainlifenews) op 29 Jun 2017 om 6:57 PDT

Brussel

Tijdens de lunchpauze, vlak voor een meeting of aan het einde van de dag: bij PAUZzzz in Brussel ben je altijd welkom voor een dutje. Ook een ontspannende massage, relaxte muziek en lichttherapie behoren tot de mogelijkheden. Prijzen lopen uiteen van € 7 voor een kwartier tot € 25 voor een halfuur.

Pop-up bars

Ook in andere steden zijn het afgelopen jaar nap bars opgedoken, ware het pop-upvarianten. Zo was er vorig jaar een tijdelijke bar in Dubai waar je gratis een dutje kon doen. Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Slaap opende er in maart van dit jaar ook eentje in Tokyo. Ook dichterbij, in Londen, kon je vorig jaar even slapen in Nap Station: het initiatief van een matrassenmerk.

Wij horen het maar al te graag wanneer er eentje in Nederland verschijnt (en komen die dan ook onmiddellijk testen).

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale zomeraanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld Shutterstock