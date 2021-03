Money, money, money: met dit onderzoek kun je een maandsalaris winnen

Het is nét niet slapend rijk worden, maar het komt dicht in de buurt. Als je meedoet aan een online onderzoek over salaris, kun je namelijk een bruto maandsalaris ter waarde van 2816 euro belastingvrij winnen.

Het Nationaal Salaris Onderzoek wordt georganiseerd door Intermediair in samenwerking met Business Universiteit Nyenrode. Het idee is om dit onderzoek een helder en eerlijk beeld te krijgen van de primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden in Nederland. Met andere woorden: betalen de werkgevers van Nederland een beetje fair en kun je bijvoorbeeld ook nog eens een tijdje op vakantie of op pad met een fiets van de zaak?

Salarisonderhandelingen

Het maakt niet uit wat je werkveld, opleiding of functie is: juist als er zoveel mogelijk mensen uit verschillende branches meedoen, ontstaat er een compleet beeld. De resultaten uit het onderzoek helpen bij het samenstellen van het Intermediair Salariskompas. Dankzij dat kompas sta je tijdens toekomstige salarisonderhandelingen net wat steviger in je schoenen. Invullen is dus voor een goed doel, maar eerlijk is eerlijk: we willen natuurlijk vooral dat maandsalaris binnenharken. Onder alle deelnemers wordt één winnaar getrokken, dus haast je rep je en invullen die hap.

Beeld: Lionsgate