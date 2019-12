Nederland zakt op lijst vrouwenemancipatie

Een niet zo fraaie verschijning voor Nederland op lijst van Global Gender Gap Index. Nederland is flink gezakt op deze toonaangevende lijst met betrekking tot vrouwenemancipatie. Volgens het World Economic Forum (WEF) blijft onder meer de politieke invloed van vrouwen nog steeds achter.

Nederland neemt nu de achtendertigste plaats op de Global Gender Gap Index in, elf plaatsen lager dan in 2018. Het wil overigens niet zeggen dat de situatie in Nederland daadwerkelijk verslechterd, we staan stil in plaats van dat we vooruitgaan. En daardoor worden we door andere landen ingehaald. IJsland gaat in de lijst aan kop, maar ook Cuba en Uruguay zijn Nederland inmiddels voorbij gestreefd.

De meeste landen hebben het afgelopen jaar juíst een progressie laten zien als het aankomt op vrouwenemancipatie. Zo zou de kloof in 101 van de 153 landen kleiner zijn geworden. Volgens de studie is in Nederland echter 73,6 procent van de ongelijkheidskloof gedicht, terwijl dit vorig jaar nog 74,7 procent was.

Carrièrekloof

De kloof tussen mannen en vrouwen in Nederland wordt volgens de studie groter, terwijl er nog maar weinig groei in de carrièrekansen voor vrouwen op de arbeidsmarkt zit. De onderzoekers hebben voor de lijst gekeken naar gelijkheid, niet naar ontwikkelingsniveau of welvaart. Dat maakt dat landen als Nicaragua en Rwanda ver boven Nederland prijken.

Vrouwelijke premier

Verschillende zaken spelen mee in de totstandkoming van die kloof, meldt de studie. Zo heeft Nederland nog nooit een vrouwelijke premier gehad en hebben vrouwen overwegend nog een parttimebaan. Nederlandse vrouwen besteden daarnaast twee keer zoveel tijd aan zorgtaken en onbetaald werk als mannen.

Daarnaast blijft hun aandeel in leidinggevende functies sterk achter. Overigens zijn er ook thema’s waarbinnen ons land wél uitmuntend in presteert, zoals onderwijs, gezondheidszorg en levensverwachting.