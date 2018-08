Nééé! The Big Bang Theory stopt na twaalf seizoenen

Slecht nieuws voor fans van The Big Bang Theory: na twaalf seizoenen komt er een eind aan de succesvolle serie. Dat hebben Studio CBS en producent Warner aangekondigd.

Het seizoen dat aankomende september start, zal daarmee het laatste seizoen van de serie over Leonard, Sheldon, Penny, Howard en Raj zijn. De laatste aflevering zal in mei 2019 worden uitgezonden. In totaal zijn er dan 279 afleveringen gemaakt, waarmee the Big Bang Theory de langstlopende sitcom uit de Amerikaanse televisiegeschiedenis is.

De serie, die sinds 2006 te zien was op de televisie, behoort al jaren tot de best bekeken programma’s op de Amerikaanse televisie. De hilarische vriendengroep van Leonard, Sheldon, Penny, Howard en Raj staat ook wel bekend als de nerdy wetenschappers versie van Friends.

Eerder was er nog sprake van een dertiende seizoen, maar dat gaat helaas niet door.

