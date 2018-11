Neem even de tijd: deze complottheorie over Avril Lavigne is alles wat je wilt lezen vandaag

Tupac is nog in leven en woont op Cuba, op het landgoed Area 51 in de Nevadawoestijn houdt de Amerikaanse luchtmacht aliens gevangen en Neil Armstrong heeft nooit een voet op de maan gezet. De wereld staat bol van de complottheorieën. De nieuwste theorette die je aandacht – al is het maar voor even – waard is? Avril Lavigne is gekloond door iemand die Melissa heet.

Avril Lavigne has finally responded to rumours that she died back in 2003 and was replaced by a clone https://t.co/W23osRs07w pic.twitter.com/6682HuZlni — SICK CHIRPSE (@SickChirpse) 2 november 2018

Wereldberoemd

In het jaar 2004 hebben we de toen 20-jarige Avril Lavigne allemaal leren kennen dankzij haar monsterhits Sk8er Boi, When You’re Gone en Complicated. Avril gold toen als dé tegenpool van gepolijste zangeressen als Britney Spears, Christina Aguilera en Mandy Moore. Haar ster was rijzende en ze werd in korte tijd wereldberoemd. Ze had zelfs een kortstondige relatie met Brody Jenner, ja heus! Maar toen verdween ze uit de schijnwerpers….

Een stille dood…

Haar plotselinge verdwijning zorgde voor veel rumoer. Waar was Avril? Waarom trad ze niet meer op? Waarom stopte ze met optredens en zingen, terwijl haar carrière juist enorm in de lift zat? Haar verdwijning werd al snel een mysterie. Er werd gefluisterd dat Avril Lavgine moeite had met haar plotselinge bekendheid. De druk werd haar teveel en dus zou ze voor sommige evenementen een dubbelganger inhuren. Melissa Vandella, die erg op Avril Lavigne lijkt, zou als Lavigne’s body double fungeren.

Maar het werd erger. Ergens in de loop van het jaar 2003 zou Avril Lavigne overleden zijn aan de gevolgen van een zware depressie. Haar familie zou haar levenloze lichaam hebben gevonden in haar woning en besloten hebben niets te zeggen tegen de buitenwereld. Hierop zou Vandella de permanente vervanging van Avril zijn geworden, in opdracht van de platenmaatschappij.

Comeback

Inmiddels zijn we in het jaar 2018 en is Avril Lavigne druk bezig met haar comeback. Maar is hier wel sprake van de échte Avril Lavigne? Een Braziliaanse fanpage draait momenteel overuren, nadat een fan bovenstaand verhaal postte en de veranderingen in Avril’s uiterlijk benadrukte. Hij wijst erop dat ‘Avril’ een andere neus en lengte zou hebben.

Een eigen leven

Dat gerucht ging vervolgens een eigen leven leiden. Fans merkten op dat ook de stem van Avril is veranderd. Deze zou hoger zijn geworden – en meer op die van Melissa lijken –, terwijl je stem juist lager wordt naarmate je ouder wordt. Op YouTube werden conspiracy filmpjes gepost – voorzien van bewijsmateriaal – waarvan één filmpje al 6,5 miljoen views heeft. Al het bewijsmateriaal was zó logisch, dat ook de non-believers ervan overtuigd raakten dat optredens van Avril Lavigne werden verzorgd door bodydoubles.



Lyme

Ook zagen mensen bewijs in het feit dat Avril Lavgine nooit openlijk reageerde op alle commotie. De reden dat Avril volgens eigen zeggen al die tijd uit de schijnwerpers is gebleven is een ziekte. Lavigne werd in 2015 getroffen door de ziekte van Lyme en kon daardoor jarenlang geen muziek uitbrengen. De ziekte was zo erg, dat Avril bijna overleed en haar leven al had opgegeven. Haar laatste album bracht ze in 2013 uit, vlak voor haar diagnose.

Head Above Water

‘Ik had geaccepteerd dat ik dood zou gaan. Ik was zo zwak, ik voelde de kracht uit mijn lichaam gaan,’ schreef de nu 34-jarige zanges afgelopen september in een open brief. Wonder boven wonder overwon ze haar ziekte en begon ze weer met het schrijven van liedjes. Dat resulteerde in nieuwe muziek, waaronder Head Above Water, waarmee ze haar huidige comeback is gestart.

@avrillavigne addresses those conspiracy theories that she’s a clone! pic.twitter.com/CqBHgjdm9p — Kyle and Jackie O (@kyleandjackieo) 31 oktober 2018

En ook deze comeback houdt de gemoederen flink bezig. Toen Avril laatst voor het eerst inging op de kloongeruchten, gaf ze volgens velen geen eenduidig antwoord. ‘Ze ontkent niet létterlijk dat ze een vervanger is. Ze antwoordt met een vraag,’ aldus het kamp van de believers.

PR-stunt of waarheid?

Inmiddels kruipt de gebruiker van de Braziliaanse Facebook-pagina langzaam terug in de luwte. Hij schrijft: ‘Ik wilde aantonen hoe je mensen met de juiste informatie álles kan doen geloven. En je ziet maar… Dat is me heel goed gelukt.’

Wie geloof jij…?

