Neem jij weinig tot geen pauzes? Begin daar dan nu maar snel mee

Ben jij een echte workaholic en ga je het liefst aan een stuk door? Stop daar dan maar eens mee. Het overslaan van je welverdiende pauzes is namelijk slechter voor je dan je misschien zou denken.

Hard werken mag beloond worden. En daarom is het echt niet erg om tussen de bedrijven door af en toe even op adem te komen en even weg te gaan van je werkplek. Al is het maar voor een minuut of vijf. Toch zie je maar weinig mensen ook daadwerkelijk genoeg pauzes nemen. En dat terwijl het o zo belangrijk is.

Onderzoek

Bij de Universiteit van Californië besloten ze in totaal dan ook 35 mensen tussen de 45 en 75 jaar oud te onderzoeken, en te kijken naar wat hun sportieve hobby’s zijn en hoeveel tijd ze op hun billen zitten. Ook werd er met behulp van een MRI-scan een kijkje genomen in het brein, waaruit bleek dat de temporaalkwab – een deel van je hersenen dat een belangrijke rol speelt bij de opslag van informatie in je geheugen – kleiner was bij de mensen die veel op hun gat zitten.

Wandeling

Ondanks dat er maar een heel klein aantal is onderzocht, zouden de resultaten toch uitwijzen dat we iets vaker ons achterwerk van onze bureaustoel moeten tillen. Een wandeling naar het koffieapparaat, even bijkletsen met je favoriete collega bij de printer of gewoon even snel een luchtje scheppen: het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn.

Dus, ben jij nou al even niet meer van je werkplek weggeweest? Maak dan even je hoofd schoon en maak een korte wandeling. En met het lekkere weer buiten is het stiekem ook heel erg zonde om de hele dag maar achter je bureau te blijven zitten, toch?

Bron HLN.be | Beeld: iStock