Nergens voor nodig: zo ga je de zenuwen voor die eerste werkdag te lijf

Al het nieuwe is nu eenmaal een beetje spannend. Het kan dan ook goed dat je wat lichte (of zware) zenuwen door je lijf voelt gieren op je eerste werkdag. Nergens voor nodig meestal, maar zo zorg je dat je ontspannen op kantoor aankomt.

In de ochtend nog gehaast je kleren moeten pakken en je ontbijt binnen vijf seconden naar binnen werken, is nu niet écht een relaxed begin van de dag. Leg je outfit daarom al klaar de avond van tevoren en zorg ook dat je goed weet wat het bedrijf én de functie zelf nu precies gaan inhouden. Zo ben je tot in de puntjes voorbereid én heb je niet het risico om te laat te komen.

Zenuwen eerste werkdag

Misschien heb je net wel zoals vroeger voor school een gloednieuw setje gekocht om de eerste werkdag aan te trekken. Super leuk, maar zorg ook wel dat wát je vandaag aan hebt, ook vooral lekker comfortabel is. Zo hoef je je daar niet meer druk om te maken. En dan natuurlijk het belangrijkste: probeer een goede nachtrust te krijgen. Leid jezelf wat af en voorkom dat je de hele nacht ligt te piekeren.

Hallo allemaal

Je bent nieuw en daardoor gaan er best wat blikken op je gericht zijn. Helemaal niks mis mee en probeer je dan ook gewoon spontaan en met een glimlach aan mensen voor te stellen. Stel wat interessevragen en hee, wie weet heb je je nieuwe werk-bff zo wel heel snel gevonden. Wees ook niet bang om als je iets niet weet qua werk dat gewoon toe te geven. Je zit er pas net en het is helemaal niet gek dat je alles nog even moet uitvogelen. You can do it!

Bron: NSMBL | Beeld: Unsplash