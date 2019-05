Retespannend: de nieuwe trailer van de nieuwe Netflix-serie ‘The Society’

Dat wordt nagelbijten. Netflix heeft de nieuwste trailer voor de serie The Society online gezet en die ziet er wel heel spannend uit.

Het verhaal van de nieuwe serie is als volgt: als alle volwassenen opeens verdwijnen uit het slaperige plaatsje West Ham, moeten de jongeren met elkaar zien te overleven. Dit levert nogal wat ingewikkelde situaties op. In de trailer zie je hoe de tieners proberen het beste van de situatie te maken. Het lijkt in het begin goed te gaan, maar al snel loopt de situatie totaal uit de hand.

Datum

Hou jij wel van een beetje spanning en sensatie? Je hoeft niet lang te wachten. Op vrijdag 10 mei staan de afleveringen al online. Perfect voor een weekend bankhangen dus!

Bron: Glamour | Beeld: Netflix