12x Netflixseries die je in een weekend kan bingen

Geen festival, feestje of ander leuks voor aankomend weekend op de planning staan? Je hoeft je heus niet te vervelen. Wij tippen de leukste Netflixseries, die je in een weekend kunt bingen.

Dear White People (1 seizoen, 10 afleveringen)

In de serie krijgen donkere studenten op een Ivy Leaugue-universiteit te maken met dagelijkse vernederingen en achterbaks gekonkel. De studenten beginnen een radioprogramma onder de naam Dear White People en willen daarmee reageren op het racisme dat zij ervaren. Hoewel de serie juist probeert om dit gevoelige probleem met humor te benaderen, kunnen veel mensen er niet om lachen; Netflix raakte hierdoor veel abonnees kwijt en ontving veel dislikes op de trailer.

Santa Clarita Diet (1 seizoen, 10 afleveringen)

Timothy Olyphant en Drew Barrymore zijn een getrouwd stel makelaars die samen met hun puberdochter Abby in Santa Clarita – een buitenwijk van Los Angeles – een saai en voorspelbaar leven leiden. Op een gegeven moment verandert Sheila in een zombie, waardoor het ‘Santa Clarita diet’ wordt geïntroduceerd in het gezin: het eten van menselijk vlees. Het gezin leeft weer helemaal op, maar hoe hou je zoiets geheim?

Riverdale (1 seizoen, 13 afleveringen)

Riverdale draait om Archie, Betty, Jughead en nieuwkomer Veronica. Ze worstelen met tegenstrijdige gevoelens terwijl ze de dood van medeleerling Jason Blossom proberen te verwerken. De jongeren komen in aanraking met met bloedende handen, een zak geld, politieagenten en een lijkzak. Grappig: de serie is gebaseerd op een stripverhaal, maar daar is eigenlijk niet veel van terug te zien. Een tweede seizoen van Riverdale zit eraan te komen, hier kan je de trailer bekijken.

Master of None (2 seizoenen, 20 afleveringen)

Dev (Aziz Ansari) probeert zijn acteercarrière van de grond te krijgen en succesvoller te zijn in daten met hulp van zijn vriendengroep.

13 Reasons Why (1 seizoen, 13 afleveringen)

13 Reasons Why is een van de meest veelbesproken series van het afgelopen jaar. Hannah Baker (Katherine Langford) laat haar klasgenoten een reeks videotapes achter, waarin ze de dertien redenen geeft waarom ze zelfmoord heeft gepleegd. Benieuwd? Check hier de trailer van 13 Reasons Why. Een tweede seizoen is momenteel in de maak.

The Get Down (2 seizoenen, 11 afleveringen)

The Get Down speelt zich af in New York, in 1977. Zes getalenteerde en bezielde jongeren uit de South Bronx jagen hun dromen na. Ze willen met hun supersnelle beats de muziekgeschiedenis veranderen.

Girlboss (1 seizoen, 13 afleveringen)

Deze serie is gebaseerd op het leven van Nasty Gal-oprichtster Sophia Amoruso, die op jonge leeftijd begint met het verkopen van vintage kleding via eBay. Dat ontwikkelde zich tot een internationale modewebsite, waardoor ze op haar 28e aan het hoofd staat van haar mode-imperium Nasty Gal. De rol van Sophia wordt gespeeld door Britt Robertson. Meer info over de serie vind je hier.

Jane the Virgin (2 seizoenen, 44 afleveringen)

Jane Villanueva – gespeeld door Gina Rodriguez – heeft gezworen maagd te blijven tot haar huwelijk, maar als ze ontdekt dat ze zwanger is door een medische fout, moet ze haar toekomstplannen heroverwegen. Twijfel je om te gaan kijken? Check dan deze 10 redenen waarom je Jane the Virgin gezien moet hebben.

Black Mirror (3 seizoenen, in totaal 13 afleveringen)

De scifi-anthologieserie Black Mirror beschrijft een zieke, nabije toekomst vol technologie, waar de mooiste uitvindingen botsen met de meest duistere menselijke gevoelens. Met Bryce Dallas Howard, Alice Eve en Michael Kelly.

Chewing Gum (2 seizoenen, in totaal 12 afleveringen)

Tracey is heel religieus opgevoed in een flat in de Londense wijk Tower Hamlets. Van het echte leven heeft ze geen besef. Als ze 24 is, is ze klaar om uit te breken. Het eerste dat ze wil? Ontmaagd worden.

One Day at the Time (1 seizoen, 13 afleveringen)

One Day at the Time is een remake van de klassieke serie. Een alleenstaande Cubaans-Amerikaanse moeder zorgt voor haar tienerdochter en oudere zoon, samen met haar ouderwetse moeder. Drie generaties onder een dak: dat is heftig maar gezellig.

Jessica Jones (1 seizoen, 13 afleveringen)

Jessica Jones is een zeer begaafde privédetective met een pijnlijk geheim verleden. Ze doet er alles aan om haar belager te vinden, voordat hij in Hell’s Kitchen meer kwaad aanricht. Wraak kan zoet zijn, maar Jessica is allesbehalve zoet…

