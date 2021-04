Deze 8 netwerktips helpen je als je van nature introvert bent

Als je bij het woord ‘netwerken’ al een beetje in elkaar krimpt, ben je zeker niet de enige. Als je niet iemand bent die tegenover wildvreemden makkelijk over koetjes en kalfjes uitbarst, voelt netwerken al snel een beetje awkward. Zonde, want dat hoeft het helemaal niet te zijn. Ook als je van nature introvert bent, kun je netwerken.

Ook al geef het woord je de kriebels: netwerken kan je echt fijne connecties opleveren. Via-via aan een klus of een baan komen, is toch fijner dan wanneer je tig vacatures met lange sollicitatieprocedures moet doorploegen. En ook als je zelf een keer iemand nodig hebt die je kan helpen, is het handig als je een paar contacten hebt die je verder kunnen helpen.

Als je er voor je werk niet aan ontkomt, zijn er gelukkig manieren om dat netwerken wat natuurlijker te doen voelen. Je hoeft het niet meteen leuk te vinden, maar deze tips kunnen de volgende netwerkborrel wel een stuk draaglijker maken.

1. Zet de eerste stap

Dat voelt heel contra-intuïtief, maar het voordeel is dat je zo in charge bent. Je zet de toon en kunt een ontmoeting bedenken waar je je bij op je gemak voelt: met een koffie wandelen door het park is net zo goed netwerken. Als je op een uitnodiging wacht, weet je nooit of je een 1 op 1 gesprek of een volle zaal kunt verwachten. Als jij degene bent die het initiatief neemt, kom je bovendien minder snel in de verleiding om die koffieafspraak af te zeggen.

2. Plan solo-tijd

Sociaal contact kost energie. Al helemaal als je introvert bent. Dat betekent dat als je op woensdagavond een Zoom-meeting hebt met een potentiële opdrachtgever, je de online boekenclub van een uur later misschien wil afzeggen. Netwerken kost energie en jouw energie is kostbaar.

3. Bereid wat vragen voor

Je gaat natuurlijk niet een vragenlijst afwerken, maar het kan je een zekerder gevoel geven als je van tevoren wat vragen in gedachte hebt. Zo heb je van tevoren al wat gespreksonderwerpen en is de kans groter dat het gesprek soepeler verloopt. Denk aan onderwerpen als gedeelde werkgevers, de leukste aspecten van je werk en dromen voor de toekomst. Moet je het alleen nog een beetje natuurlijk brengen, zodat het voor je gesprekspartner niet voelt als een kruisverhoor.

4. Focus op kwaliteit, niet kwantiteit

Er zullen altijd mensen zijn die beter kunnen netwerken en een dikkere rolodex hebben dan jij. Dat maakt ze niet succesvoller dan jij. Als introvert kun je qua netwerken beter focussen op kwaliteit dan kwantiteit. Probeer te bedenken welke mensen echte waardevol kunnen zijn in plaats van met hagel te schieten en iedereen die je pad passeer te tackelen.

5. Maak gebruik van LinkedIn

Pre-corona waren netwerkevenementen met meer dan vijftig mensen een hel voor de introvert. Daar zou je jezelf het liefst opsluiten op de wc. Gelukkig bestaat er LinkedIn – de plek waar je net zo lang kunt nadenken over wat je wil zeggen als je wil. Maak ook gebruik van het feit dat Zoomen zo ingeburgerd is. Vroeger betekende koffie drinken dat je allebei naar een bepaalde plek moest komen, je minstens een uur met elkaar in gesprek was en je twee lattes voor vijftien euro moest aftikken. Nu kun je ook een kwartiertje Zoomen om je netwerk uit te breiden.

6. Vlak mensen met wie je hebt gewerkt niet uit

Als je al ruimschoots werkervaring hebt, zijn er ongetwijfeld mensen op je pad gekomen met wie je een goede klik had. Bestaande connecties afstoffen gaat een stuk sneller dan weer from scratch een relatie met iemand opbouwen. Bovendien praat het een stuk makkelijker met iemand met wie je een gedeelde geschiedenis hebt. Misschien voelt het gek om out of the blue een oude bekende een berichtje te sturen, maar dikke kans dat diegene dat juist een leuke verrassing vindt. Het is in ieder geval een stuk minder uitdagend om iemand te mailen die je kent van de koffieautomaat dan iemand die je nog nooit hebt gesproken.

7. Gebruik je luisterend oor in je voordeel

Introverten zijn luisteraars pur sang. Ze vinden het doorgaans fijner om naar iemand te luisteren dan zelf aan het woord te zijn. Maak gebruik van die mooie eigenschap. In veel netwerkgesprekken zijn de mensen die aan het woord zijn alleen maar hun successen aan het ping-pongen. Je kunt je juist onderscheiden door te luisteren en je oprechte interesse in de ander te tonen.

8. Stel haalbare doelen

Je hoeft echt niet opeens een soort netwerkqueen te worden. Iedere week een nieuwe connectie is niet nodig – al helemaal niet als je daar niet per se plezier uit haalt. Probeer wel minstens ieder kwartaal een betekenisvol contact op te doen voor wie jij of de ander wat kan betekenen. Als een gek een gigantische LinkedIn-schare opbouwen heeft geen zin of jezelf dwingen naar events te gaan waar je duizend doden voor sterft heeft geen zin. Bouw op met kleine stapjes en nogmaals: ga voor kwaliteit, niet kwantiteit.

Go get ‘em, tiger.

Bron: Pure wow | Beeld: Getty