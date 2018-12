Nienke Plas: ‘Een te gestructureerd leefpatroon kan het menselijk brein erg beperken’

Ze is rete succesvol op YouTube, maar Nienke Plas (32) wil méér. Daarom gaat ze binnenkort het theater in. ‘Ik denk dat ik na elke voorstelling ga janken en een grouphug wil met het publiek.’

Vijf jaar geleden verliet je het podium, gedesillusioneerd. Nu heb je ruim 500K volgers op social media. What happened?

‘Een heleboel! Ik volgde toen een cabaretcursus. Tien weken lang hoorde ik dat ik het goed deed, dus ik dacht dat ik het dan ook wel goed zou doen voor een publiek. Maar helaas: plankenkoorts overviel me waardoor het misging. Ik pakte mijn moment niet en niemand kon lachen om mijn grappen. Ik was er behoorlijk van ontdaan en nam me voor dat nooit meer te doen.’

Hoe heb je jezelf herpakt?

‘Gewoon doorgaan met leven, al heb ik mijn droom een tijd laten varen. Op dat moment had ik niet het lef om die angst te overwinnen. Je moet iets heel graag willen om dat te kunnen. Ik was al dertig toen ik met mijn video’s begon. Toen wist ik: zie je, ik wil het wél echt. Ik heb echt dit pad moeten bewandelen voordat ik dit kon doen.’

Je zat hiervoor jarenlang in de sales, op kantoor. Een verschil van een saai naar een uitdagend leven?

‘Ik zit niet meer in een stoffige ruimte, maar zie ineens de wereld, ontmoet interessante mensen en raak daardoor weer geïnspireerd. Een te gestructureerd leefpatroon kan het menselijk brein erg beperken. Ik heb nu meer vrijheid, maar maak wel veel meer uren. Omdat ik zo veel tijd aan mijn theatervoorbereidingen besteed, zie ik mijn zoontje op het moment een stuk minder. Maar ik weet dat er ook weer een rustigere periode aankomt na de tour en dat hij niets tekortkomt. De voldoening dat het publiek mooi vindt wat ik maak, geeft me de energie terug die ik in mijn gezin en werk stop.’

Maar je moet wel durven…

‘Zeker. Toen ik nog een vaste baan had, maakte ik mijn ‘Hahalogs’ na het werk tot diep in de nacht. Vorig jaar heb ik mijn baan opgezegd om dat fulltime te kunnen doen. Mijn vriend deed hetzelfde om mijn manager te kunnen zijn. In het begin was ik bang dat er niet genoeg geld binnen zou komen om van te leven. Die angst moet je loslaten. Dat deed ik door elke dag het universum te danken. Elke keer als ik naar het toilet ging, keek ik mezelf in de spiegel aan en dan sprak ik mijn dankbaarheid uit voor alle kansen die ik kreeg. Na vijf maanden kon ik mijn baan opzeggen, mijn vriend na acht maanden. Omdat ik erin geloofde en mezelf met mijn geest stuurde naar waar ik naartoe wilde. Zo werkt het: je wil het, je leeft het, je krijgt het.’

Jouw manier van positieve energie uitsturen?

‘Ik ging zo goed op Het geheim van the secret, een werkboek met opdrachten en inzichten over hoe je jouw gedachten kunt richten op positieve doelen om je wensen uit te laten komen. De eerste keer dat ik het las, schoot door me heen: dit wist ik toch al? Toen nam ik hem nóg een keer door en paste direct toe wat er stond. Ik visualiseerde dat ik al comedy deed en dat dat aansloeg bij heel veel mensen. Vanaf dat moment begon mijn succes. Dat klinkt misschien zweverig, maar voor mij werkt het. Ik wist dat de mogelijkheden straks aan mijn voeten zouden liggen.’