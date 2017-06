Nienke Plas: ‘Soms zeggen mensen tegen me: adem eens!’

Je kan haar kennen van haar ‘hahalogs’, als gezicht van lifestylemerk RUMAG of van talkshows op tv. YouTuber Nienke Plas (30) – in het bezit van een oneindige dosis energie – is binnen korte tijd booming geworden. Niet voor niets dat ze is genomineerd als Beste YouTuber bij De Beste Social Awards.

Wat goed dat je genomineerd bent! Als enige vrouw in deze categorie, zelfs.

“Ja, opmerkelijk hè? Dat maakt mijn nominatie extra bijzonder. Ik vind het wel vleiend. In de andere categorieën zie ik meer vrouwen.”

Wie is je grootste concurrent?

“Dat weet ik niet zo goed. Ik doe iets heel anders dan wat de anderen doen. Ik heb ook niet gekeken hoeveel subscribers zij hebben. Tim Hofman vind ik zelf heel leuk om te kijken. Dat vind ik wel een geduchte tegenstander.”

Wat is jouw kracht?

“Ik denk dat ik onderscheidend ben. Ik maak heel andere content dan andere YouTubers, daarom ben ik de afgelopen tijd opgevallen. Ik durf tegen de stroom in te gaan en ben geen modepoppetje.”

In hoeverre is Nienke in de vlogs de echte jij?

“Natuurlijk is er een bepaalde flair die in mij naar boven komt als ik comedy doe. Maar een rasechte comedien moet die grappen ook spontaan kunnen maken. Dus het is allemaal echt, het leeft in mij. Alle mensen die mij in real life kennen, zeggen: dit is wie Nienke is. Natuurlijk edit ik op een bepaalde manier en ik praat echt niet altijd zo snel zonder te ademen, maar ik kan het wel. Ik verlies mezelf soms helemaal in een verhaal. Dan zeggen mensen: ‘Adem alsjeblieft eens!’ Dan denk ik: adem? Ik hoef helemaal niet te ademen. Ik heb nergens last van.”

Dus je bent in real life écht zo druk?

“Sowieso. Al betreur ik dat een beetje, nu ik zelf zo’n zelf druk kind heb gekregen. Ik begrijp ineens wat mijn moeder vroeger heeft moeten doorstaan.”

Wat is het hoogtepunt van je vlogcarriere tot nu toe?

“Dat ik het gezicht ben geworden van RUMAG; we zijn een perfecte match. Maar ook dat ik ben gaan freelancen en niet meer in loondienst hoef te werken. En de snelle groei, waardoor ik zoveel leuke reacties krijg.”

En het dieptepunt?

“Die was recentelijk. Na een heel jaar ‘weekbrekers’ maken, merkte ik dat de energie en creativiteit een beetje daalde. Elke week moest ik iets nieuws aanleveren en ik had het daar zwaar mee. Ook omdat ik er zoveel andere dingen naast doe. Creativiteit kan nooit opgaan, maar een mens kan wel een beetje uitblussen. Toen dat gebeurde heb ik ervoor gekozen om een ander soort video te doen: de ‘Sketch in je bek show’. Mensen gingen daar zo slecht op! Ze vonden dat ze niet kregen wat ze van me gewend zijn. Ik kreeg reacties als: ‘Is dit het? Heb ik hier de hele dag op gewacht?’ Dat vond ik heel erg kut. Maar ja, het hoort er ook bij. De ene dag ben je hot, de andere dag ben je not. Dat kan gebeuren.”

Wat had je gedaan als je dit werk niet deed?

“Dan had ik waarschijnlijk een eigen kledingmerk voor jongens. Ik stond aan de rand van het opzetten daarvan. Met een zoon van twee merkte ik dat er weinig jongenskleding is. Toen dacht ik: doei, ik ga het zelf wel doen. Dus daar was ik mee bezig.”

Gaat die er ooit nog komen?

“Ja, zeker weten. Maar wel als de rust wedergekeerd is. Ik wil niet zo’n persoon zijn die je overal ziet, die alles door elkaar doet. Dan ben ik bang dat mensen me niet serieus nemen. Maar ik denk wel dat mensen meerdere talenten hebben.”

Hoe zie je de toekomst voor je?

“Rooskleurig. Ik doe nu wat ik leuk vind. De een vindt op z’n 21e z’n passie of droombaan, maar ik niet. Ik heb altijd maar wat aangekloot in de verkoop omdat ik goed kan lullen. Maar wat ik leuk vind is comedy, theater, zingen en acteren. Dat heb ik hier en daar een beetje geprobeerd, maar omdat het niet zo wilde lukken dacht ik: ik ga wel ergens anders goed in worden. Maar nu dit is gelukt denk ik: wauw. Nu wil ik doorpakken ook. Dit is het mooiste werk dat er is. Elke dag is geweldig.”

