Niet happy op je werk? Op deze signalen moet je letten

Eerder legden we al uit waarom een dipje in je huidige baan niet per se tot ontslag hoeft te leiden. Toch zijn er meer signalen die aan kunnen geven dat je niet happy bent op je werk.

In je privéleven kun je heel wat alarmbellen horen rinkelen. Luister hier ook naar, want ze geven je niet voor niks een waarschuwing. Wie weet ben je juist wél toe aan een nieuwe uitdaging in je huidige baan of is het een teken dat je op zoek moet naar nieuw werk.

Niet happy werk

Een teken dat je niet happy bent op je werk kan zijn dat je al in het begin van de week uitkijkt naar het weekend. Wanneer het dan zover is, ben je weer helemaal in je hum. Natuurlijk kan het dat je gewoon snakt naar rust, aangezien je baan veel van je vraagt. Dan kan het misschien al helpen om eens met je manager te bespreken of je wat meer taken af kan schuiven op anderen. Is dat niet het geval, dan zit er waarschijnlijk iets niet goed. Zeker niet als je op zondag op begint te zien tegen de nieuwe werkweek.

Work, work, work

Jouw onderwerp van gesprek? Negen van de tien keer gaat het over problemen op je werk, irritante collega’s of andere taken waar je geen zin in hebt. Best lekker om even te ventileren, maar probeer als je vrij bent ook echt genieten van het feit dat je even niet met je baan bezig hoeft te zijn. Als je het ook dán niet los kunt laten, kan dat erop wijzen dat je iets zult moeten veranderen. Voel je je niet gewaardeerd? Bespreek het met manager. Misschien kunnen jullie zo samen tot een oplossing komen.

Weinig energie

Hoewel je in de weekenden maar wat graag van alles onderneemt, merk je dat je omhelst wordt door een deken van vermoeidheid. Je blijft het liefst in bed liggen, doet een middagdutje: zó weinig energie heb je. Je hebt dan ook het gevoel dat je eerst moet bijkomen van de heftige werkweek, voordat je een beetje kunt genieten. Dit geeft aan dat je veel te veel taken op je bordje hebt en ook hierbij is het verstandig om een gesprek in te plannen met een leidinggevende.

