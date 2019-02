Niets is wat het lijkt: modellen zitten vaak met schulden

Fashion week, of zeg maar fashion month, is in volle gang. Honderden modellen reizen af naar New York, Milaan of Parijs in de hoop op werk. Je bent bijna jaloers, want wie wil nou niet de wereld rond reizen en paraderen op de catwalks in poepchique kleren? Toch is dit niet de realiteit. Jonge modellen zitten vaak diep in de schulden.

De modellenwereld is bij uitstek een wereld van schone schijn. Modellen willen er goed uitzien, er hip bij lopen en een goede sier maken. Je voorkomen is immers je visitekaartje waar je geld mee wilt verdienen. Dat mag dus wat kosten, want hey, fake it till you make it. Juist om die reden durven modellen vaak niet over hun financiële problemen te praten, uit angst om nergens meer aan de slag te kunnen. In de modellenwereld wordt succes immers gemeten aan de hand van hoeveel je verdient. BBC komt nu met een onderzoek naar buiten.

Verkeerde start

Onder meer Anna komt aan het woord. Drie jaar nadat ze is begonnen met modellenwerk is het haar nog steeds niet gelukt om de ruim 10.000 euro terug te betalen die ze haar modellenbureau verschuldigd is. Een verkeerde start kan grote gevolgen hebben. ‘Ik heb schulden opgebouwd zodra ik aan modellenwerk begon.’ Anna komt uit West-Europa en betaalde haar eerste agentschap ruim 350 euro voor testfoto’s. Dit terwijl de grote agentschappen in Nederland juist altijd adviseren om niet te betalen voor testfoto’s.

Schoonheidsstandaard

Sylvia Holla is socioloog en heeft onderzoek gedaan naar de mode-industrie en ook zij heeft de problematiek opgemerkt. ‘De schoonheidsstandaarden zijn in de modesteden Parijs, Londen en New York zo hoog. Iedereen wil zijn best doen, maar slechts een fractie van de modellen heeft succes. Een grote groep keert gedesillusioneerd huiswaarts, soms zelfs met schulden.’

Taboe

Het Russische model Ekaterina Ozhiganova heeft Model Law heeft opgericht, een Franse vereniging die opkomt voor de rechten van modellen. ‘Voorheen ging het om het taboe rondom seksueel geweld in de modellenindustrie,’ zo vertelt ze. ‘Iedereen heeft het erover, maar niemand heeft het over geld. De lippen worden stijf op elkaar gehouden. Modellen hebben geen flauw idee wat ze zouden moeten verdienen.’

In de mode

Ben je dit seizoen ‘in’ dan ben je het andere seizoen ineens ‘uit’. Hierdoor krijgen veel modellen niet eens de kans om een goede carrière op te bouwen. En wanneer je schulden hebt, krijg je niet de kans om deze terug te betalen. Voor beginnende modellen: zoek een bureau dat goed staat aangeschreven.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock