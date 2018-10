Nieuw dieptepunt voor #MeToo: Asia Argento geeft op nationale televisie toe dat ze seks heeft gehad met tiener

In een strijd die alleen maar verliezers kent, heeft de #MeToo-discussie een nieuw dieptepunt bereikt. #MeToo-boegbeeld Asia Argento (43) heeft in een televisie-programma toegegeven dat ze tóch seks heeft gehad met Jimmy Bennett, die destijds 17 jaar was.

Hoe zat het ook alweer?

Eind augustus kreeg de #MeToo-discussie een geheel nieuwe twist. De New York Times schreef toen dat Asia Argento, een van de aanvoerders van #MeToo, in 2013 een minderjarige jongen seksueel zou hebben aangevallen. Het zou gaan om de nu 22-jarige Jimmy Bennett, een acteur en rockmuzikant uit Los Angeles.

Bennett was toen 17 jaar oud, Argento destijds 37. De twee zouden elkaar hebben ontmoet in een hotelkamer binnen de staat Californië, tevens de staat waar seks met personen onder de 18 jaar strafbaar is. De krant had van een anonieme bron documenten ontvangen waaruit zou blijken dat Bennett 380.000 dollar heeft ontvangen van Argento om zijn mond te houden. Ook een selfie in de betreffende hotelkamer waar Argento en Bennett samen in bed liggen, zou deel uit maken van de documenten.

Argento heeft altijd ontkend seks te hebben gehad met Jimmy Bennet. Volgens haar is de relatie altijd vriendschappelijk geweest en kenden ze elkaar al jaren. Ook zou de 380.000 dollar niet zijn bedoeld om de mond van Bennett te snoeren, maar was het een gift van Argento’s toenmalige vriend tv-kok Anthony Bourdain omdat Bennett geldproblemen zou hebben.

Terug naar nu

Gisteravond nam Argento plaats bij een interview met de Italiaanse tv-zender La7. Daar gaf ze toe dat ze destijds wél seks heeft gehad met Bennett. Ze hadden afgesproken voor een auditie in een hotel in Californië en daar zou de ‘jongen met ontketende hormonen’ haar hebben overrompeld. ‘Hij besprong me en ik verstijfde. Hij zei dat het een fantasie van hem was sinds hij twaalf was. Voor hem was ik een jachttrofee,’ zegt Argento.

Het meest treurige van dit alles: Argento en Bennett vechten hun discussie via de media uit. In het interview van gisteravond wijst Argento met de vinger naar Bennett, die haar zou chanteren en 3,5 miljoen dollar eiste voor psychische schade. Ze noemt Bennett een ‘verloren ziel,’ omdat hij geen succes heeft met zijn carrière als acteur.

Bron: NOS, NRC | Beeld: Getty Images