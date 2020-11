Scoor die baan: hier letten recruiters op bij het kijken naar je cv

Een van de snelstgroeiende techbedrijven verklapte al: deze eigenschap moet je absoluut hebben als je hier wilt werken. Daarnaast heb je maar kort de tijd om een eerste indruk te maken door de hoeveelheid sollicitaties die tegenwoordig binnenkomen. Zo sleep je de nieuwe baan in de wacht met een passend cv.

Want jouw harde werk kan namelijk al binnen 6 seconden afgewezen worden. Dat is namelijk in hoeveel tijd veel recruiters bepalen of je wel of niet uitgenodigd gaat worden voor een gesprek.

Nieuwe baan cv

Door middel van eye tracking-technologie is precies te zien waar nu wel én niet aandacht aan wordt besteed. Wat blijkt? Vooral jouw naam, huidige functie en werkgever plus de start- en einddatum springen als eerst in het oog. De tellen daarna krijgen je functie en bijbehorende werkgever daarvoor de aandacht. Als laatst is de opleiding nog een belangrijk punt. Dit is dus al 80 procent van de zes seconde die ze nemen voor elk cv.

Keywords

In de tijd die dan nog over is, gaan ze op zoek naar een aantal keywords. Stel je solliciteert bij de online redactie van een tijdschrift, dan is het handig als je ‘CMS’ kent en misschien ook wel ‘SEO’. Als je die vaardigheden ergens hebt staan, krijg je misschien eerder een groen licht.

Overzichtelijk

Je kunt het beste je cv dus zo overzichtelijk en makkelijk scanbaar mogelijk maken. Ga niet hele verhalen vertellen, als je iets kwijt wil over je kwaliteiten kun je dat beter in een motivatiebrief doen. Houd je cv beknopt en werk met titels en bullet points. Bedenk daarbij goed welke keywords aansluiten bij de functie waarop je solliciteert. Maar blijf het wel leesbaar houden: je kunt altijd wel even kort nog uitleggen wat je precies voor vaardigheden hebt.

Creatief of niet?

Hoewel je tegenwoordig de mooiste cv’s voorbij ziet komen, moet je ook hier een goede balans in vinden. Ja, je mag het best even anders doen dan anders, maar zorg dat het te scannen blijft binnen een aantal seconden. Als het een soort speurtocht wordt om informatie te vinden, weet je dat je misschien iets te ver bent doorgeslagen. Je kunt bijvoorbeeld je partner of een goede vriend(in) vragen om jouw cv eens te checken. Een extra paar ogen is nooit verkeerd. En hee, wie weet neemt de recruiter juist wél de tijd om alle aanmeldingen goed door te lezen. Slechts 6 seconden is heus niet overal de norm.

