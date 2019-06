Op zoek naar een nieuwe baan? Zeven vragen die je jezelf wilt stellen

Pssst, voel je dat? Het zijn de zomerkriebels die kietelen. Hiep hiep hoi, na grijze tijden tijdens de grauwe wintermaanden is het leven nu weer leuk. De zon maakt vrolijk, je krijgt nieuwe energie en warempel: je krijgt bijna zin om eindelijk op jacht te gaan naar een nieuwe baan. Maar hoe vind je je droombaan?

Misschien ben je net afgestuurd, misschien kruipen de minuten voorbij tijdens je huidige baan of misschien heb je het best naar je zin, maar weet je ook dat deze baan niet het eeuwige leven voor je heeft. Grote kans dat je partner, vriendin of je moeder daarom vraagt: ‘Wat wil je dan wél doen?’

Nou koekoek, op die vraag weet bijna niemand het antwoord. Het is een verdomd lastige vraag en daarom kan het ook moeilijk zijn om een richting te kiezen. En als je niet weet welke carrièrekant je op wil gaan, hoe weet je dan waar je moet beginnen met zoeken? Om jezelf een duwtje in de goede richting te geven, is het belangrijk om jezelf vragen te stellen. Véél vragen, liefst zo specifiek mogelijk.

???

Ja, dat klinkt misschien een beetje gek. Als je de eerste vraag niet weet, waarom zou je de antwoorden op de andere vragen dan wel weten? Nou, omdat die makkelijker te beantwoorden zijn en je dichter bij de hoofdvraag brengen: wat wil je dan wél doen? Zet daarom je eerste stap naar je #careergoals, pak een blocnote en beantwoord deze zeven vragen.

Waar liggen mijn interesses?

We beginnen met een gemakkelijke vraag: waar liggen je interesses? Op deze vraag weet iedereen wel antwoord te geven en daarom is dit een piekfijn startpunt. Ongeacht of je er nu geld mee verdient, het is handig om al je interesses in kaart te brengen.

Wat doe ik het liefst in mijn vrije tijd?

Wanneer je op zoek gaat naar je interesses ga je automatisch je favoriete bezigheden onder de loep nemen. Veel ondernemers hebben namelijk van hun ‘passie’ hun werk weten te maken. Die mensen zijn begonnen met een passioneel project naast hun baan en dat project groeide uiteindelijk uit tot hun eigen gecreëerde baan. Dat klinkt als de droom voor iedereen toch?

Je interesses en hobby’s kun je daarom als een variant van Cluedo zien. Ze kunnen dienen als aanwijzingen om je te helpen bepalen wat je het leukst vindt om te doen. En tada, de richting waarin je moet zoeken wordt vanzelf een stukje duidelijker.

Hoe werk ik het liefst?

Bij de ene baan ben je vooral op jezelf aangewezen, bij de andere baan moet je een echte teamplayer zijn. Het is belangrijk om te weten welke manier van werken jij het fijnst vindt.

Ook kun je kijken naar de grootte van een bedrijf. Ga je voor klein en intiem? Of voor groots en anoniem?

Wat zou ik doen wanneer meningen en de druk van anderen niet meetellen?

‘Met een VWO-diploma op zak ga je toch zeker geen kapper worden?!’ Het is maar een van de ontelbare meningen die mensen in je directe omgeving graag geven over je carrièrekeuze. Wist je dat we geneigd zijn om onze passies te bagatelliseren door de oordelen van anderen? Misschien hebben je ouders altijd neerbuigend over het werk van maatschappelijk werkers gedaan, of heeft je leraar op de middelbare school gezegd dat je nooit goed zult spreken in het openbaar?

Maar nogmaals: koekoek. Alleen jij kunt dit het beste inschatten voor jezelf. Probeer je daarom vrij te maken van de meningen – en verwachtingen – van anderen en je zult zien dat die droombaan steeds dichterbij komt.

Wil ik avontuur of stabiliteit?

Werken bij een start-up is iets heel anders dan werken bij een multinational. Durf jij te gaan voor het onverwachte en vind je het heerlijk om te doen wat nodig is om een bedrijf te laten groeien? Of heb je liever een voorspelbare, stabiele baan waarbij er (haast) nooit iets onverwachts gebeurt? Ga je goed op variatie, of beter op routine?

Hoe steekt mijn balans tussen werk en privé in elkaar?

Uit eerder onderzoek van LinkedIn bleek dat maar liefst 70 procent van de professionals een disbalans tussen werk en privé als grootste stressfactor ervaart. En daar doen we gerust nog een schepje bovenop: zorgen maken over die disbalans zorgt voor nog meer stress. Beter bekend als de beruchte Sunday Blues.

En die depressieve gevoelens op zondag willen we liever niet. Daarom is het goed om je vooraf af te vragen wat jij nodig hebt voor een goede balans tussen werk en privé. Hoe flexibel moet je werkgever zijn?

Wat betekent mijn droombaan voor mij?

Even een illusie kapot prikken: een droombaan kan nog zo geweldig lijken, als je niet het gevoel hebt dat je op de een of andere manier een verschil maakt in de wereld, zal het nooit lang je droombaan blijven.

En nee, je hoeft heus geen geneesmiddel voor kanker te bedenken of wereldvrede te bereiken, maar je zult op de een of andere manier je bijdrage moeten leveren. Alleen dan is je baan duurzaam, voel je je betrokken, gewaardeerd en gemotiveerd.

Kortom, duik in je hobby’s, interesses en waarden en je zit al op de goede weg!

Bron: Hello Giggles, beeld: iStock