Nieuwe trend in dieetland: carb-cycling. Maar werkt het wel?

Als je graag af wilt vallen heb je vast al van deze nieuwe dieettrend gehoord: carb-cycling. Hierbij mag je onbeperkt koolhydraten eten op dagen dat je in de sportschool staat, om ze op ‘sportief-arme’ dagen links te laten liggen.

Dit dieet zou ervoor zorgen dat ‘overeten’ moeilijker wordt, en je daardoor dus gemakkelijk op gewicht blijft. Voedingsdeskundige Wendy Walrabenstein denkt niet dat carb-cycling een blijvertje is. En dat komt doordat deze tactiek werkt voor topsporters, maar het dus de vraag is hoe dit is voor mensen die minder fanatiek tijd doorbrengen in een sport-outfitje. Daar is namelijk nog geen onderzoek naar gedaan.

Boosdoener

Vaak (en ook bij dit dieet) worden koolhydraten als boosdoeners bestempelt, wat niet terecht is volgens Wendy: “Uit grote onderzoeken blijkt dat het eten van heel weinig koolhydraten op korte termijn weliswaar iets meer gewichtsverlies tot gevolg heeft, maar op langere termijn, bijvoorbeeld na een jaar, geen enkel verschil laat zien ten opzichte van bijvoorbeeld een dieet waarbij men gewoon gezond en iets minder heeft gegeten.”

Niet minder maar juist meer

De juiste koolhydraten kun je prima eten volgens Wendy. Zolang suikers en ‘witte’ koolhydraten vermeden worden, kan er een hoop wél gegeten worden als je af wilt vallen: “In de praktijk zie ik vaak dat vrouwen – met name vrouwen boven de 40 jaar – weinig koolhydraten eten en vervolgens steeds minder gaan eten, waardoor hun motor ook steeds zuiniger gaat lopen. Vaak adviseer ik dan om juist meer koolhydraten te eten, maar dan alleen volwaardige en volkoren, zoals havermout, volkoren brood, zilvervliesrijst en fruit (geen smoothies of sappen). Veel vrouwen zijn dan verbaasd over hoeveel ze kunnen eten, terwijl ze toch afvallen!”

Beeld: iStock | Bron: Libelle.nl