Nu Wendy van Dijk de overstap heeft gemaakt van RTL naar SBS, willen we natuurlijk allemaal weten wie haar gaat vervangen als presentatrice in The Voice. Het antwoord op deze vraag blijkt driedelig. RTL4 heeft er namelijk voor gekozen om in ieder format (The Voice of Holland, The Voice Kids en The Voice Senior) een ander gezicht naast Martijn te zetten.

The Voice of Holland

De nieuwe presentatrice van The Voice of Holland was geen schokkende verrassing. Martijn Krabbé zal deze show namelijk gaan presenteren met niemand minder dan Chantal Janzen. Via Instagram laat Chantal weten: ‘Ik verheug me erop om dit mooie programma samen met Mr The Voice-Martijn Krabbé te gaan doen, want ik zit op de vrijdagen ook al achter de receptie bij RTL, dus het sluit mooi aan met de liveshows die dag. Nu zoek ik alleen nog iets voor de dinsdagochtend.’

Andere presentatoren

In The Voice Senior zullen we Lieke van Lexmond naast Martijn zien staan en voor The Voice Kids is gekozen voor Jamai Loman. ‘Wat heb ik ontzettend veel zin om samen met Marijn Krabbé dit geweldige programma te mogen presenteren! Laten zien dat leeftijd geen rol speelt in het volgen van je dromen en passies!!!’, laat Lieke weten. Ook Jamai laat weten er veel zin in the hebben.

Toekomst The Voice

RTL heeft afgelopen vrijdag bekendgemaakt dat deze drie formats nog minimaal de komende drie jaar te zien zijn bij RTL4. Met dit nieuws maakt RTL een eind aan de speculaties over waar The Voice vanaf volgend seizoen te zien is. The Voice wordt namelijk geproduceerd door Talpa, dus het leek een logische stap te zijn dat John de Mol de programma’s mee zou nemen naar SBS.

Net als afgelopen jaar wordt in augustus het Voice-seizoen geopend met The Voice Senior. Vanaf november volgt het tiende seizoen van The Voice of Holland en daarna gaat The voice Kids meteen van start.

Over de samenstelling van de coaches in de programma’s kan RTL nu nog niets loslaten.

Bron: Instagram, ANP | Beeld: ANP