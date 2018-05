Nieuwe pagina’s met schunnige moppen in dagboek van Anne Frank ontdekt

75 jaar jaar geleden schreef Anne Frank op pagina 78 en 79 in haar dagboek en plakte vervolgens de bladzijdes dicht. Wat stond er op die bladzijdes geschreven? De Anne Frank Stichting heeft nu de onbekende tekst kunnen ontcijferen. Wat blijkt? De tekst staat vol met schunnige grappen.

De pagina’s waren al langer bekend, maar jarenlang was het niet mogelijk om de tekst te ontcijferen. Dankzij nieuwe digitale technieken is daar verandering in gekomen en zijn bladzijde 78 en 79 nu leesbaar. Op de pagina’s heeft Anne drie schuine moppen geschreven en haar kijk op seksuele voorlichting. Bekijk de letterlijke tekst hieronder:

Pagina 78

28 sept. 1942

maar behoorlijke meisjes doen zulks natuurlijk nooit, en men moet voor de verzoeking erg oppassen

Deze verknoeide blz. zal ik maar benutten om ‘schunnige” moppen op te schrijven

Weet U waarom de Duitse Weermachtsmeisjes in Nederland zijn ? Als matras voor de soldaten.

Man komt ’s avonds thuis en merkt dat een andere man ’s avonds bij zijn vrouw in bed is geweest. Hij zoekt het hele huis af en kijkt tenslotte ook in de slaapkamer-kast, daar staat een totaal naakte man, en toen die ene man vroeg wat de andere daar deed, antwoordde de man in de kast: U kunt het geloven of niet maar ik wacht op de tram.

Een man had een zeer lelijke vrouw en hij wilde niet met haar verkering aanknopen. Op een avond kwam hij thuis en toen zag hij zijn vriend bij zijn vrouw in bed liggen toen zei de man: Hij doet en ik moet!!!!

Pagina 79

Een man en een vrouw hadden samen verkering gehad, en na een paar maanden werd de buik van de vrouw verontrustend dik, toen liet de man een dokter komen die zei: Alles lucht mevr. alles lucht!!!! Daarop antwoordde de man: ¨Ik pomp toch geen lucht?

Ik verbeeld mij weleens dat iemand bij mij zou komen en mij zou vragen hem over sexuele onderwerpen in te lichten, hoe zou ik dat dan doen? Hier is het antwoord: Een vrouw wordt omstreeks haar 14e jaar ongesteld dat is dan het teken dat zij rijp is om met een man verkering te hebben maar dat doet men natuurlijk niet voor men getrouwd is. Als men getrouwd is kan men het wel doen, men kan ook zelf regelen of men kinderen wil hebben of niet als men wel wil gaat de man op de vrouw liggen en doet het m. zaad in de vr. schede, dat gebeurd door rythmische bewegingen. Als men geen kinderen wil hebben neemt de vrouw een innerlijk middel en dat helpt dan, het kan natuurlijk ook wel eens mislukken, maar als men wel kinderen wil krijgen kan dat ook weleens niet. Een man vindt dit samenleven een genot en heeft er ook een drang naar een vrouw minder maar ook. Alle mannen als ze normaal zijn gaan met vrouwen, op straat spreken zulke vrouwen hun dan wel aan en dan gaan ze samen. In Parijs zijn daar grote huizen voor. Papa is er geweest. Oom Walter is niet normaal. Meisjes verkopen dit.

Anne kreeg haar dagboek cadeau van haar ouders voor haar dertiende verjaardag in 1942. Ze schreef twee versies: een originele, waarvan sommige aantekeningen niet bewaard zij gebleven en een versie die ze had willen publiceren. Anne overleed in 1944 in het concentratiekamp Bergen-Belsen. Je kunt hier de bladzijdes van het dagboek in .pdf lezen.

Bron: RTL Nieuws | Beeld: Anne Frank Stichting

