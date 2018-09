Deze nieuwe reisapp blijkt een gat in de markt: hotspots zelf opslaan en delen met vrienden

Af en toe popt er een app op onze horizon op en raken we laaiend enthousiast. Dat zijn dan van zo’n apps die een probleem oplossen, waarvan je niet wist dat het een probleem was. De reisapp Urban Journalist is zo’n app.

Urban Journalist

In een wereld waar Instagram-pakketreizen worden aangeboden, moge één ding duidelijk zijn: we gaan niet langer op vakantie om uit te rusten en een week op het strand te liggen, maar we gaan op reis om de nieuwste hotspots te bezoeken. En wil je die nieuwe hobby een beetje goed uitvoeren, dan gaat daar flink wat voorbereiding aan vooraf. Je moet ploeteren door het wereldwijde web om tot een concreet lijstje hotspots te komen. TripAdvisor zit bomvol onpersoonlijke tips -vaak geïllustreerd met afgrijselijke foto’s-, blogs doorspitten kost tijd en wanneer was je favoriete influencer nu ook alweer bij dat ene tentje in Parijs? Dan moet je nog alle hotspots vastpinnen in Google Maps of Maps.me. En dan moet je je koffer nog inpakken!

De app Urban Journalist hoopt een oplossing te bieden. Met deze app kun je al jouw favoriete hotspots opslaan en delen met je vrienden. Je ontpopt je dus als het ware tot een urban journalist. En vice versa: jouw netwerk kan hun favoriete hotspots ook met jou delen, waardoor je hotspots vindt die echt bij je passen. Naast vrienden kun je ook influencers en like-minded locals volgen om in elke stad jouw leukste hotspots te vinden. Hierdoor verdwaal je niet urenlang op het wereldwijde web en kun je anderen het voorbereidend werk laten doen. Dat alles binnen één platform. En ook heel leuk: de app heeft een look en feel van een echt reisdagboek. Wij zijn fan!

Ga jij Urban Journalist proberen?