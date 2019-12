Geen wankelende hakken of krap zittende schoenen in Amerika of specifieker Silicon Valley. Daar trekken werknemers hun schoenen uit zodra ze het kantoor binnen stappen. Het lijkt een nieuwe trend op de werkvloer: op blote voeten aan het werk. Een die zich onder vooralsnog alleen bij tech-bedrijven voordoet.

Doe alsof je thuis bent

In Silicon Valley staan veel tech-bedrijven, en veel start-ups waar al een informele sfeer hangt. Vrijwel niemand loopt daar in pak, stropdas en knellende schoenen. Een hoody, sneakers en jeans zijn eerder de regel dan de uitzondering. Eigenlijk geld dat het niet er niet toe doet hoe je eruit ziet, zolang je maar presteert. De kantoren proberen de werkomgeving zoals thuis te laten aandoen: er zijn gratis lunches, en sporten kost niks. Een massage? Het kan allemaal. Honden mogen met hun baasjes mee en er is altijd een plekje om even een powernap te doen in de ruimtes die daarvoor bestemd zijn.

Slimkoppen

De bedrijven doen dit om tech-wonders direct van de universiteit weg te snoepen zodra ze afstuderen. Ze proberen de werkomgeving zo goed mogelijk te laten aansluiten en laagdrempelig te maken voor de slimme koppen. Dat de schoenen nu uitgaan en er op huis-slippers, op sokken of zelfs op blote voeten rond wordt gelopen heeft te maken met het simpele feit dat de CEO’s van de techbedrijven opgegroeid zijn gezinnen waar de schoenen vroeger uit moesten thuis. En wat aan vroeger doet denken, is vertrouwd.

Geen probleem joh

Lijkt niet zo hygiënisch he, die blote voeten? Toch zegt de San Francisco Department of Public Health dat zij geen probleem zien en er geen gezondheidsregels overtreden worden.