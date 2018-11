NikkieTutorials verklapt hoeveel ze is afgevallen én hoe

Nikkie de Jager (24), beter bekend als NikkieTutorials, is flink afgevallen. De beautygoeroe verklapt hoeveel kilo’s ze kwijt is én onthult hoe ze het voor elkaar gekregen heeft.

In een interview in de nieuwe Beau Monde doet Nikkie een boekje open over haar afvalrace. Ze vertelt maar liefst 18 kilo afgevallen te zijn en daar iedere dag keihard voor heeft gewerkt. Zo staat ze dagelijks een halfuur op de loopband en noemt ze het fitnessapparaat zelfs haar beste vriendin. Wat voor de visagiste de sleutel tot succes is? Naar eigen zeggen heeft het vooral geholpen dat ze niet langer in een massale sportschool traint, maar nu een privégym heeft waar ze samen met vrienden sport.

Nadeel

Volgens Nikkie kleeft er wel één groot nadeel aan het feit dat ze bijna 20 kilo is afgevallen, namelijk dat haar borsten een stuk kleiner zijn geworden. ‘Ik heb altijd al theezakjes gehad, maar nu ik kilo’s kwijtraak, worden ze er niet mooier op’, zegt ze. ‘Het enige wat ik nog zou willen, zijn nieuwe borsten.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Show.nl | Beeld: Hollandse Hoogte, Instagram