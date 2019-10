No Spend November: zo bereid je je voor op een maand niets uitgeven

Nog even en we tikken de maand november aan. Tevens het officiële startsein voor het feestseizoen: Sinterklaas, Kerstmis, Oud & Nieuw, met alle collega-surprise avondjes van dien. Hoe je het ook gaat vieren, december is een dure maand. En bij VIVA.nl zeggen we graag: een goede meid is op alles voorbereid. Dus je doet er wijs aan om alvast wat geld opzij te zetten. Ben jij klaar voor No Spend November?

No Spend November

Bij No Spend November draait alles om zo min mogelijk uitgeven in de maand november. Door slim en vooral zuinig met je geld om te springen komende maand, kun je je des te beter te buiten gaan aan de festiviteiten in december.

Maar goed, ook wij weten hoe moeilijk het is om weinig tot geen geld uit te geven (hallo Asos!). Daarom hierbij wat tips voor een geslaagde No Spend November.

Hoe ga je te werk?

#ikbepaalzelf

De regels voor No Spend November bepaal je helemaal zelf. Wat voor de een werkt, hoeft voor de ander niet te werken (immers: geen enkel uitgavenpatroon is hetzelfde). Sommige mensen nemen de challenge heel strikt en geven alleen geld uit aan boodschappen en vaste lasten.

Weet jij van jezelf dat je dat niet volhoudt? Stel dan regels op die voor jou wél haalbaar zijn. Bijvoorbeeld geen uitgaven aan horeca of aan kleding gedurende de hele maand november.

Say yes

Ook belangrijk is dat je enthousiast wordt van je eigen regels en van de challenge. Zie het als een kans en niet als beperking. Dus niet: ‘Mehh, ik kan de hele maand niks leuks doen en ik heb ook al niks om aan te trekken’, maar ‘ik ga deze challenge ‘es even keihard binnenkoppen. Yeah!’

Blijf consistent

Kies jij ervoor om deze maand niet uit eten te gaan of buiten de deur te lunchen? Skip ook zeker je koffie to go. Wees consequent en maak geen uitzonderingen. Dat is even moeilijk, maar het is maar voor een maand.

Qua boodschappen: koop gewoon eens wat minder. Dus niet én een toetje en koekjes, én wijn en bier en hou het bij twee soorten beleg – in plaats van je gebruikelijke assortiment aan vleeswaren. Probeer niet te vaak boodschappen doen, dan is de kans minder groot dat je toegeeft aan verleidingen. Hou een lijstje bij van wat je allemaal wilde kopen, maar niet hebt gekocht – als het al niet enorm motiverend werkt, geef het je in ieder geval een inkijkje in je uitgave patroon.

Extra geld

Nu je toch zeeën van tijd over hebt, omdat je niet meer erop los shopt en luncht. Probeer wat extra geld te verdienen door spulletjes te verkopen. Je zal echt versteld staan van wat mensen willen kopen. Je Sex and the City-dvd collectie? Een winterjas van 4 winters geleden? Een spiegel die nog van je oma is geweest en die weg staat te stoffen op zolder? Allemaal goed te verkopen. Bovendien maak je er andere mensen blij mee en hey, is dat niet waar de feestmaand om draait?

Spread the challenge

Of: vertel het je vrienden. Je hoeft niet de hele tijd te zeuren dat je geen geld wil uitgeven en dat je niets leuks kunt gaan doen, maar je kan ze wel vertellen wat je aan het doen bent. Misschien willen ze wel mee doen en kunnen jullie gezellig thuis afspreken? Gedeelde smart is immers halve smart.

Plan sociale gebeurtenissen vooruit

Nu we het toch over social gatherings hebben… Probeer de uitstapjes buitenhuis die je wél op de planning hebt staan, vooruit te plannen. Money wise, bedoelen we dan. Dus budgetteren en ervoor zorgen dat je niet meer dan een x-bedrag uitgeeft tijdens je avondje uit.

Voorbeelden van regels:

Niet:

Onzinnige uitgaven (tip: vermijd de Action. We herhalen: ga niet naar de Action).

Aankopen uit luiheid (lees: geen Thuisbezorgd.nl omdat je te lui bent om te kopen)

Aankopen uit verveling (dus ook niet die café latte wanneer je op de trein staat te wachten)

Overtollige boodschappen (tip: doe als een kat en eet alleen wanneer je honger hebt. Koop niet meer dan alleen de ingrediënten die je nodig hebt voor je maaltijden.)

Aankopen via internet (het wordt ons zo verdomde makkelijk gemaakt: 3 clicks en je hebt al een nieuwe winterjas besteld. Dus tip: ga niet online shoppen)

Gebruik een joker.

Wel:

Cadeautjes voor verjaardagen.

Een bezoek aan de kapper.

Een bezoek aan de schoonheidsspecialiste.

Ga jij meedoen met No Spend November?

