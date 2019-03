Waarschijnlijk komt iedereen dit wel bekend voor: deadlines op werk, afspreken met vriendinnen, tijd maken voor familie. En oja, je moet ook nog sporten. We hebben het er maar druk mee.

Anno 2019 lijkt het wel alsof ‘druk zijn’ gelijk staat aan ‘succesvol zijn’. We zeggen overal ‘ja’ op en willen zoveel mogelijk doen, maar een dag heeft maar 24 uur (dat geldt overigens ook voor Beyoncé). En we moeten ook nog slapen. Met deze trucs creëer je meer tijd.

Doe dingen die je leuk vindt

Werken, eten en slapen zijn onderdeel van een vaste routine, maar als je dat elke dag doet, vliegen de jaren voorbij. Zorg dat je af en toe ook iets leuks plant en zie het dan niet als een ‘moetje’. Verwen jezelf eens door een avondje bioscoop met je vriend of afspreken met vriendinnen.

Verander je mindset

Ons brein is best makkelijk te manipuleren. Als je iets maar vaak genoeg tegen jezelf zegt, wordt dat op een gegeven moment ook zo. Wanneer je jezelf dus steeds vertelt dat je druk bent, veel te doen hebt en geen tijd hebt, zorgt dat ervoor dat je je gehaast voelt. En als je er vanuit gaat dat je ergens geen tijd voor hebt, dan maak je daar ook geen tijd voor. Mensen die doen alsof ze wél genoeg tijd hebben voor wat ze belangrijk vinden, maken daar simpelweg een prioriteit van en worden daar vanzelf beter in.

Tijd om die telefoon weg te leggen

Elke minuut dat je niks te doen hebt wordt gevuld met appen, bellen of het scrollen door je Insta feed, maar het is ook goed om die mobiel eens weg te leggen. Die momenten dat je niks doet kun je dan gebruiken om even na te denken en te reflecteren, ook heel belangrijk!

Bron: Bedrock | Beeld: iStock