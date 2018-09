Nog maar eens kijken dan: Arjen Lubach’s filmpje over wapengeweld genomineerd voor Lovie Award

Ze staan bekend als de ‘Oscars van het internet’. De Lovie Awards worden ieder jaar worden uitgereikt voor de beste apps, websites, apps, podcasts, social media en online advertising. Kortom, de awards voor het meest creative digitale werk in Europa. En Arjen Lubach is met zijn satire over de Amerikaanse wapenlobbyclub genomineerd.

Arjen Lubach en zijn team hebben met Zondag met Lubach al een aantal virals weten te creëren. Filmpjes over AirBnB en The Green Happiness gingen viral en ook buiten onze landsgrenzen bleef de satire van Lubach niet onopgemerkt. Het filmpje waarin Nederland wordt voorgesteld aan Trump, Make the Netherlands Second, telt inmiddels 11 miljoen views. Voor dat werk mocht Lubach vorig jaar al een gerenommeerde Lovie Award in ontvangst nemen.

Dit jaar is het filmpje over de NRA, waarin Lubach de spot drijft met de Amerikaanse wapenlobby, genomineerd voor de gerenommeerde prijs. Tot 28 september kan er gestemd worden en de awards worden in oktober uitgereikt. Ga jij stemmen?

Bekijk het ijzersterke filmpje hieronder.

