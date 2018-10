November is bijna hier: tijd om dat boek te gaan schrijven

Heb jij altijd al een boek willen schrijven? En vraag jij bij al die bmb’s (bloggers met een boek) ook altijd af hoe ze dat toch ‘zomaar even doen’, zo’n boek schrijven? Want iedereen met een lang gekoesterde boekenschrijfdroom zal zich herkennen in de continue jaloezie, al is het maar een vleugje, op mensen die wél de tijd en rust vinden. ‘Hoe dan?!’ Welnu, stop met jezelf vergelijken met anderen. November is national novel writing month, dus doe je mee?

National novel writing month (NaNoWriMo)

In juli 1999 besloot Chris Baty de daad bij het woord te voegen en eindelijk te beginnen met zijn langgekoesterde droom: het schrijven van een roman. Hij wilde het boek binnen één maand af hebben. Dat idee, om binnen een maand een boek te schrijven, sprak ook anderen aan. Maar liefst 21 vrienden, kennissen en connecties – dit waren de begintijden van het internet en dit alles speelde zich af via Yahoo! – besloten mee te doen met Chris’ ambitieuze project. National novel writing month was geboren: het jaar daarop wilden 140 mensen mee doen.

Waarom november?

Chris verplaatste de ultieme boekenschrijfmaand van juli naar november ‘om optimaal gebruik te kunnen maken van het slechte weer.’ En hij voegde een aantal basisregels toe aan het concept: de roman moet nieuw zijn, mag niet door iemand anders zijn (mee-)geschreven en moet op tijd worden ingeleverd. Van de 140 deelnemers slaagden 29 erin om op tijd een zelfgeschreven boek te schrijven.

Jaarlijkse hype

Vanaf dat moment nam NaNoWriMo een vogelvlucht: inmiddels doen er jaarlijks zo’n 300.000 mensen mee. Het idee is simpel: schrijf gedurende de maand november iedere dag 1.667 woorden en je hebt op 30 november een verhaal van 50.000 woorden. Hierbij maakt de kwaliteit en het plot van het verhaal niet uit: zo lang je het maar doet. In zijn boek No plot? No problem geeft Chris tips over hoe je zonder al te veel stress met hoge snelheid een boek schrijft. Geen inspiratie? Chris gidst je door je writer’s block heen.

Inmiddels zijn de regels uitgebreid:

Je mag beginnen met schrijven om 00:00 op 1 november en moet stoppen op 23:59:59 uur op 30 november.

Je mag niet eerder of later beginnen: het startpunt is 30 november.

Je verhaal moet een minimum aantal woorden van 50.000 bevatten op 30 november. Dit kan een volledig verhaal zijn, maar mag ook onderdeel zijn van een verhaal dat je later voltooid.

Planning en notities zijn toegestaan, maar geen enkel materiaal geschreven vóór 1 november is toegestaan in je boek.

Je roman mag overal over gaan: thema, genre, fictie, taal, alles is toegestaan.

En nu willen wij je heus geen boek aansmeren. Want zoals Chris zelf zegt: het gaat erom dat je begint met schrijven aan je eigen boek. Het draait om jouw boek, niet om zijn boek. Dus heb je altijd al een boek willen schrijven? Dan is 1 november dé dag om te beginnen. Wil je de community induiken? De Facebook-groep bevindt zich hier.

Beeld: iStock