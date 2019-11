Dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen er nog steeds is, en nog groter wordt ook, was deze week in de media. Het goede nieuws is wel dat steeds meer vrouwen genoeg verdienen om financieel onafhankelijk van hun man te zijn. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Nadeeltje is alleen dat ook blijkt dat als vrouwen meer dan 40 procent van het gezinsinkomen binnenharken, de man gestrest raakt. Zucht.

Het CBS keek naar 2018 en zag dat vrouwen zichzelf steeds beter kunnen bedruipen. In 2011 was 56 procent van de werkende vrouwen financieel onafhankelijk, in 2018 was dat 62 procent. Het CBS geeft aan dat hier sinds 2013 een stijgende lijn zit, zowel bij mannen als bij vrouwen. Maar bij vrouwen is de groei sterker. Dat komt (ook) doordat vrouwen hetzelfde aantal uur blijven werken na de geboorte van hun kind. Het CBS beschouwt iemand als economisch onafhankelijk als die minimaal het bedrag verdient van de bijstandsuitkering van een alleenstaande. In 2018 was dat 960 euro netto per maand.

Niet té financieel onafhankelijk graag

Toch er een kans dat van die economische zelfstandigheid van de vrouw gemorrel komt binnen een relatie. Uit een onderzoek onder Amerikaanse heterostellen blijkt namelijk dat mannen stress ervaren als de vrouw meer dan 40 procent van het gezinsinkomen verdient.

Voor het onderzoek werden de koppels vijftien jaar gevolgd. Als de vrouw niets binnen bracht voor het gezin was er bij de man de meeste stress. Zodra de vrouw ook een deel verdiende, nam die stress af. Maar, als de vrouw boven de 40 procent van het gezinsinkomen ging verdienen, steeg ook het stresslevel van de man.

Interessant detail: als de vrouw vóór het huwelijk al de meerderheid van het gezinsinkomen verdiende, ervoeren de mannen daar geen stress door.