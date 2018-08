Oei, dit is het slechtste wat je kunt doen voordat je gaat slapen

Het drinken van kamillethee, beeldschermen bannen uit de slaapkamer, niet meer eten in bed… Er zijn genoeg tips als het gaat om het krijgen van een betere nachtrust. Toch stuiten we nu op een tip die we nog niet eerder hadden gehoord. Namelijk dat het voeren van een emotionele discussie met je partner het slechtste is wat je kunt doen voordat je gaat slapen.

Grote kans dat ook jij dit onlangs nog hebt gedaan. Je irriteert je al de hele dag aan iets wat je dwarszit en na alle dagelijkse verplichtingen lijkt de avond het ideale moment om de strijdbijl tevoorschijn te halen. Maar niets blijkt meer funest voor je slaap dan een discussie met je partner. Dokter Michael Breus, die onder andere Oprah Winfrey mag rekenen onder zijn clientèle voor een betere nachtrust, legt uit: ‘Hevige emotionele discussies voeren met je partner vlak voor bedtijd is één van de slechtste dingen die je kunt doen als fijn in slaap wilt vallen. Het triggert opwinding: je wordt boos en geïrriteerd en het is het enige waar je aan kunt denken voordat je naar bed gaat,’ aldus de dokter tegenover de Daily Mail.

De 20-minuten regel

Maar wat kun je dan wel doen voor een optimale nachtrust? Michael Breus adviseert zijn klanten de 20-minuten regel, waarbij je een uur voorafgaand aan je bedtijd iedere twintig minuten iets anders gaat doen. De eerste twintig minuten besteed je aan het afsluiten van je dag. Je rondt de laatste taken af en zet je beeldschermen en telefoon uit. De volgende twintig minuten moet je volgens de dokter besteden aan je slaaproutine: je tanden poetsen, je gezicht schoonmaken etc. De laatste twintig minuten zijn er om eigenlijk helemaal niets te doen: ontspannen, lezen of mediteren. Lijkt jou het wat?

